Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD

1. Tham gia triển khai dự án theo kế hoạch:

- Tham gia triển khai hạ tầng mạng/bảo mật các dự án tích hợp hệ thống cho các Khối khách hàng Ngân hàng và Doanh nghiệp, Khối khách hàng Viễn thông, Khối khách hàng Chính phủ…

- Tham gia triển khai dự án liên quan tới các công nghệ: MPLS/SR, Cisco SDA, SDN, SD-WAN, Nextgen Firewall…

- Tham gia triển khai các dự án mạng Campus, Security, Wireless,… quy mô trung bình và lớn.

- Nghiên cứu triển khai sản phẩm mới theo yêu cầu của dự án.

2. Tham gia xây dựng tài liệu thiết kế HLD, LLD, tài liệu kiểm thử ATP, Phương án chuyển mạng, tài liệu vận hành và hướng dẫn sử dụng.

3. Tham gia trực tiếp/gián tiếp trong quá trình tích hợp/chuyển mạng, giám sát day-1 mạng khách hàng sau chuyển mạng.

4. Tuân thủ các quy trình triển khai dự án, kế hoạch thực hiện dự án

5. Tham gia đào tạo chuyển giao công nghệ cuối dự án

6. Hỗ trợ kỹ thuật sau triển khai dự án (trực tiếp hoặc phối hợp với bộ phận HTKT)

7. Có cơ hội được tham gia đào tạo các khoá học trong và ngoài nước do các hãng như Cisco, PaloAlto, Fortinet, Checkpoint… tổ chức