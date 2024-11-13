Tuyển Kỹ sư triển khai Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 41, tòa Keangnam Landmark 71, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư triển khai Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Triển khai khai các hệ thống, sản phẩm giải pháp security made in Vietnam số 1 tại Việt Nam;

Làm việc chuyên môn hóa phát triển kỹ năng (tách biệt khâu pre-sales với post-sales);

- Tổ chức triển khai các giải pháp nằm trong hệ sinh thái các sản phẩm ATTT (Tiếp nhận, tìm hiểu giải pháp ATTT, lab hệ thống, thiết lập môi trường, tài nguyên, cấu hình, điều kiện đảm bảo khác, triển khai các dịch vụ sản phẩm) theo hợp đồng đã ký kết với khách hàng, nội bộ tập đoàn đảm bảo chất lượng dịch vụ và đúng SLA.

- Xử lý các lỗi giải pháp ATTT đã triển khai tại site khách hàng nhằm đảm bảo SLA cung cấp dịch vụ.

- Quản lý nguồn lực triển khai nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ triển khai giải pháp ATTT

-Đào tạo sử dụng sản phẩm và chuyển giao các sản phẩm ATTT cho Tập đoàn, khách hàng sau triển khai đáp ứng được chất lượng dịch vụ đúng cam kết với khách hàng

- Duy trì nâng cấp update các phiên bản sản phẩm ATTT cho KH, quản lý đồng bộ phiên bản sản phẩm đảm bảo cung cấp cho khách hàng các sản phẩm được update.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: CNTT, Điện tử viễn thông, An toàn thông tin

Có kiến thức, kinh nghiệm về các hệ điều hành linux là bắt buộc (Ubuntu, Debian, Centos...), có kiến thức cơ bản về hệ thống mạng, TCP/IP Routing, Switching...

Có kiến thức về các hệ thống ảo hóa: vmware esxi, vcenter hoặc tương đương

Có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc khách hàng

Có chứng chỉ mạng, Linux, bảo mật là lợi thế

Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt, trình độ tương đương TOEIC 550 trở lên là một lợi thế

Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hiện đại với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, nơi mọi ý tưởng đều được hoan nghênh.

Trang phục thoải mái, thời gian làm việc linh hoạt, không có phạt

Package thu nhập hấp dẫn, thưởng thành tích hàng tháng, quý, năm

Văn phòng hạng A, tầng cao view thoáng, ngắm trọn thành phố, luồng thang máy riêng

Các câu lạc bộ công ty: Bóng bàn, Bóng đá, Pes, Bi-a, AOE, v.v.

Tận hưởng nhiều sự kiện của công ty, từ thi đấu thể thao, tiệc sinh nhật hàng tháng, xây dựng đội ngũ hàng quý đến tiệc năm mới, chuyến đi công ty, v.v.

Góc sách miễn phí với những cuốn sách chọn lọc

Miễn phí cà phê,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.