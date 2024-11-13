Tuyển Kỹ sư triển khai Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Tuyển Kỹ sư triển khai Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Kỹ sư triển khai

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư triển khai Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 41, tòa Keangnam Landmark 71, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư triển khai Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Triển khai khai các hệ thống, sản phẩm giải pháp security made in Vietnam số 1 tại Việt Nam;
Làm việc chuyên môn hóa phát triển kỹ năng (tách biệt khâu pre-sales với post-sales);
- Tổ chức triển khai các giải pháp nằm trong hệ sinh thái các sản phẩm ATTT (Tiếp nhận, tìm hiểu giải pháp ATTT, lab hệ thống, thiết lập môi trường, tài nguyên, cấu hình, điều kiện đảm bảo khác, triển khai các dịch vụ sản phẩm) theo hợp đồng đã ký kết với khách hàng, nội bộ tập đoàn đảm bảo chất lượng dịch vụ và đúng SLA.
- Xử lý các lỗi giải pháp ATTT đã triển khai tại site khách hàng nhằm đảm bảo SLA cung cấp dịch vụ.
- Quản lý nguồn lực triển khai nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ triển khai giải pháp ATTT
-Đào tạo sử dụng sản phẩm và chuyển giao các sản phẩm ATTT cho Tập đoàn, khách hàng sau triển khai đáp ứng được chất lượng dịch vụ đúng cam kết với khách hàng
- Duy trì nâng cấp update các phiên bản sản phẩm ATTT cho KH, quản lý đồng bộ phiên bản sản phẩm đảm bảo cung cấp cho khách hàng các sản phẩm được update.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: CNTT, Điện tử viễn thông, An toàn thông tin
Có kiến thức, kinh nghiệm về các hệ điều hành linux là bắt buộc (Ubuntu, Debian, Centos...), có kiến thức cơ bản về hệ thống mạng, TCP/IP Routing, Switching...
Có kiến thức về các hệ thống ảo hóa: vmware esxi, vcenter hoặc tương đương
Có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc khách hàng
Có chứng chỉ mạng, Linux, bảo mật là lợi thế
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt, trình độ tương đương TOEIC 550 trở lên là một lợi thế

Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hiện đại với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, nơi mọi ý tưởng đều được hoan nghênh.
Trang phục thoải mái, thời gian làm việc linh hoạt, không có phạt
Package thu nhập hấp dẫn, thưởng thành tích hàng tháng, quý, năm
Văn phòng hạng A, tầng cao view thoáng, ngắm trọn thành phố, luồng thang máy riêng
Các câu lạc bộ công ty: Bóng bàn, Bóng đá, Pes, Bi-a, AOE, v.v.
Tận hưởng nhiều sự kiện của công ty, từ thi đấu thể thao, tiệc sinh nhật hàng tháng, xây dựng đội ngũ hàng quý đến tiệc năm mới, chuyến đi công ty, v.v.
Góc sách miễn phí với những cuốn sách chọn lọc
Miễn phí cà phê,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 41 Landmark 72 Keangnam, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-tri-he-thong-thu-nhap-18-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job246850
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam
Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Hạn nộp: 02/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Tuyển Kỹ sư triển khai Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel
Tuyển Kỹ sư triển khai Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pontech JSC
Tuyển Kỹ sư triển khai Pontech JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 700 USD
Pontech JSC
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 550 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
Hạn nộp: 12/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG IRIS
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG IRIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG IRIS
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA
Tuyển Kỹ sư triển khai Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam
Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Hạn nộp: 02/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Tuyển Kỹ sư triển khai Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel
Tuyển Kỹ sư triển khai Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pontech JSC
Tuyển Kỹ sư triển khai Pontech JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 700 USD
Pontech JSC
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 550 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
Hạn nộp: 12/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG IRIS
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG IRIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG IRIS
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA
Tuyển Kỹ sư triển khai Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư triển khai Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT - VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư triển khai Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,700 - 2,500 USD Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
1,700 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN HOMITECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HOMITECH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty TNHH Công Nghệ Dema làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghệ Dema
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai Pontech JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 700 USD Pontech JSC
550 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Công Nghiệp Bưu Chính Viễn Thông - VNPT Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Công Nghiệp Bưu Chính Viễn Thông - VNPT Technology
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Tới 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG IRIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG IRIS
12 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai Pontech JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 700 USD Pontech JSC
550 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Tới 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Tới 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm