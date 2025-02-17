Tuyển Kỹ sư triển khai Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

· Khảo sát thực tế, lập phương án kỹ thuật, bóc tách khối lượng và lập hồ sơ kỹ thuật liên quan đến hệ thống cơ điện/HVAC cho các dự án.

· Lập tiến độ thi công, triển khai giám sát, điều phối và tổ chức thi công hệ thống cơ điện/HVAC đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Làm việc với chủ đầu tư, tư vấn giám sát, thầu phụ, đội thi công để đảm bảo triển khai công việc hiệu quả.

· Kiểm tra, đánh giá chất lượng vật tư, thiết bị đầu vào và nghiệm thu công việc với các bên liên quan.

· Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công, đề xuất phương án tối ưu để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

· Quản lý hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán.

· Hỗ trợ kiểm tra, đánh giá, bảo trì hệ thống cơ điện/HVAC sau khi bàn giao dự án.

· Báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu của cấp trên