Tuyển Kỹ sư triển khai Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Kỹ sư triển khai

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thành phố Hải Dương

· Khảo sát thực tế, lập phương án kỹ thuật, bóc tách khối lượng và lập hồ sơ kỹ thuật liên quan đến hệ thống cơ điện/HVAC cho các dự án.
· Lập tiến độ thi công, triển khai giám sát, điều phối và tổ chức thi công hệ thống cơ điện/HVAC đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
· Làm việc với chủ đầu tư, tư vấn giám sát, thầu phụ, đội thi công để đảm bảo triển khai công việc hiệu quả.
· Kiểm tra, đánh giá chất lượng vật tư, thiết bị đầu vào và nghiệm thu công việc với các bên liên quan.
· Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công, đề xuất phương án tối ưu để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
· Quản lý hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán.
· Hỗ trợ kiểm tra, đánh giá, bảo trì hệ thống cơ điện/HVAC sau khi bàn giao dự án.
· Báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu của cấp trên

· Giới tính: Nam
· Độ tuổi: 30 - 40 tuổi
· Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ điện, Điện - Điện tử, Nhiệt lạnh, Điều hòa không khí hoặc các ngành liên quan.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng M, Tòa nhà 25A, ngõ 379/8 Đội cấn, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình,

