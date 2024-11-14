Tuyển R&D/Sản xuất ô tô Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc R&D/Sản xuất ô tô Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Thực hiện việc lắp ráp các linh kiện, bộ phận hoặc thiết bị theo thiết kế.

- Sử dụng các dụng cụ để lắp ráp các chi tiết lại với nhau theo như thiết kế.

- Đảm bảo rằng sản phẩm được lắp ráp đáp ứng yêu cầu trước khi chuyển giao cho bộ phận sản xuất tiếp theo.

- Đánh giá các khó khăn, các điểm không phù hợp khi lắp ráp để tối ưu hoá thiết kế khi chuyển giao xuống sản xuất.

- Kiểm tra và đánh giá chất lượng, hiệu suất và tính năng của các sản phẩm sau khi hoàn thiện lắp ráp.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy/ Cơ điện tử... và các chuyên ngành kỹ thuật liên quan

- Có kinh nghiệm lắp ráp, thử nghiệm các sản phẩm điện gia dụng.

- Có khả năng sử dụng các dụng cụ lắp ráp thông thường.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm lắp ráp cơ khí và điện cho các sản phẩm điện gia dụng.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực

- Công ty cung cấp đầy đủ máy móc thiết bị phục vụ công việc.

- Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt.

- Cơ hội tham gia vào nhiều dự án dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân.

- Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động.

- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin