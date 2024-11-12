Tuyển R&D/Sản xuất ô tô CÔNG TY TNHH CASTEC VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô C - 2A - CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - Phường Thới Hòa, Bến Cát

R&D/Sản xuất ô tô

Quản lý các quy trình sản xuất ( lĩnh vực cơ khí , chế tạo linh kiện oto)

Phát triển sản phẩm mới

Vận hành máy tiện CNC+ MCT

Cải tiến chất lượng sản phẩm

Quản lý công nhân.

Đồ gá CNC (JIG)

Chi tiết sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn



Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành cơ khí / vật liệu / quản lý công nghiệp , điện ( kinh nghiệm 3-5 năm )

Đọc hiểu Autocad 2D,3D.

Giao tiếp tiếng Anh/ Hàn (ưu tiên)

Khả năng tư duy, kiểm soát công việc tốt

Hòa đồng, cởi mở với đồng nghiệp

Làm việc tại : KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương

Gửi cv song ngữ Anh - Việt

Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm đóng đầy đủ (full lương)

Đào tạo Công nghệ mới

Tăng phụ cấp thâm niên hàng năm

Xe đưa đón từ Aeon Bình Dương đến công ty: Lô C-2A-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - Phường Thới Hòa - Thị Xã Bến Cát



