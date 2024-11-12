Tuyển R&D/Sản xuất ô tô CÔNG TY TNHH CASTEC VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng R&D/Sản xuất ô tô Tại CÔNG TY TNHH CASTEC VINA
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô C
- 2A
- CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3
- Phường Thới Hòa, Bến Cát
Mô Tả Công Việc R&D/Sản xuất ô tô Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Quản lý các quy trình sản xuất ( lĩnh vực cơ khí , chế tạo linh kiện oto)
Phát triển sản phẩm mới
Vận hành máy tiện CNC+ MCT
Cải tiến chất lượng sản phẩm
Quản lý công nhân.
Đồ gá CNC (JIG)
Chi tiết sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành cơ khí / vật liệu / quản lý công nghiệp , điện ( kinh nghiệm 3-5 năm )
Đọc hiểu Autocad 2D,3D.
Giao tiếp tiếng Anh/ Hàn (ưu tiên)
Khả năng tư duy, kiểm soát công việc tốt
Hòa đồng, cởi mở với đồng nghiệp
Làm việc tại : KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương
Gửi cv song ngữ Anh - Việt
Đọc hiểu Autocad 2D,3D.
Giao tiếp tiếng Anh/ Hàn (ưu tiên)
Khả năng tư duy, kiểm soát công việc tốt
Hòa đồng, cởi mở với đồng nghiệp
Làm việc tại : KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương
Gửi cv song ngữ Anh - Việt
Tại CÔNG TY TNHH CASTEC VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm đóng đầy đủ (full lương)
Đào tạo Công nghệ mới
Tăng phụ cấp thâm niên hàng năm
Xe đưa đón từ Aeon Bình Dương đến công ty: Lô C-2A-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - Phường Thới Hòa - Thị Xã Bến Cát
Đào tạo Công nghệ mới
Tăng phụ cấp thâm niên hàng năm
Xe đưa đón từ Aeon Bình Dương đến công ty: Lô C-2A-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - Phường Thới Hòa - Thị Xã Bến Cát
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CASTEC VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI