Tuyển Kỹ thuật viên phục hồi chức năng CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên phục hồi chức năng Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT
Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 37, đường 70, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội., Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên phục hồi chức năng Với Mức Lương Từ 9 Triệu
• Phụ Bác sĩ chuyên khoa PHCN khám bệnh
• Thực hiện y lệnh các kỹ thuật điều trị vật lý trị liệu – phục hồi chức năng
• Hướng dẫn bệnh nhân về bài tập thể chất và phương pháp chăm sóc sức khoẻ tại nhà
Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam/nữ: 18 – 35 tuổi
• Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành PHCN
• Có kinh nghiệm làm việc, có chứng chỉ hành nghề
• Tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm và có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.
• Kỹ năng giao tiếp tốt.
• Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành PHCN
• Có kinh nghiệm làm việc, có chứng chỉ hành nghề
• Tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm và có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.
• Kỹ năng giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì
Được Bác sĩ chuyên khoa đào tạo trực tiếp trên bệnh nhân
Sử dụng máy móc hiện đại trong điều trị
• Thu nhập: lương cơ bản từ 7 – 9 triệu + tiền thủ thuật, tổng thu nhập lên tới 15 triệu.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
• Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
• Chế độ bảo hiểm, phép năm, lễ tết theo quy định của nhà nước.
Sử dụng máy móc hiện đại trong điều trị
• Thu nhập: lương cơ bản từ 7 – 9 triệu + tiền thủ thuật, tổng thu nhập lên tới 15 triệu.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
• Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
• Chế độ bảo hiểm, phép năm, lễ tết theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI