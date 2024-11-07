Tuyển Kỹ thuật viên phục hồi chức năng CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 37, đường 70, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội., Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên phục hồi chức năng Với Mức Lương Từ 9 Triệu

• Phụ Bác sĩ chuyên khoa PHCN khám bệnh

• Thực hiện y lệnh các kỹ thuật điều trị vật lý trị liệu – phục hồi chức năng

• Hướng dẫn bệnh nhân về bài tập thể chất và phương pháp chăm sóc sức khoẻ tại nhà

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/nữ: 18 – 35 tuổi

• Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành PHCN

• Có kinh nghiệm làm việc, có chứng chỉ hành nghề

• Tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm và có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.

• Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Được Bác sĩ chuyên khoa đào tạo trực tiếp trên bệnh nhân

Sử dụng máy móc hiện đại trong điều trị

• Thu nhập: lương cơ bản từ 7 – 9 triệu + tiền thủ thuật, tổng thu nhập lên tới 15 triệu.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

• Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

• Chế độ bảo hiểm, phép năm, lễ tết theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT

