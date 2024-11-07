Tuyển Kỹ thuật viên phục hồi chức năng CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Tuyển Kỹ thuật viên phục hồi chức năng CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT

Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên phục hồi chức năng Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT

Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 37, đường 70, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội., Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên phục hồi chức năng Với Mức Lương Từ 9 Triệu

• Phụ Bác sĩ chuyên khoa PHCN khám bệnh
• Thực hiện y lệnh các kỹ thuật điều trị vật lý trị liệu – phục hồi chức năng
• Hướng dẫn bệnh nhân về bài tập thể chất và phương pháp chăm sóc sức khoẻ tại nhà

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/nữ: 18 – 35 tuổi
• Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành PHCN
• Có kinh nghiệm làm việc, có chứng chỉ hành nghề
• Tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm và có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.
• Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Được Bác sĩ chuyên khoa đào tạo trực tiếp trên bệnh nhân
Sử dụng máy móc hiện đại trong điều trị
• Thu nhập: lương cơ bản từ 7 – 9 triệu + tiền thủ thuật, tổng thu nhập lên tới 15 triệu.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
• Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
• Chế độ bảo hiểm, phép năm, lễ tết theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 37 đường 70 Yên xá Thanh Trì Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-thuat-vien-thu-nhap-tren-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job245459
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VĨNH ĐỨC
Tuyển Kỹ thuật viên phục hồi chức năng Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VĨNH ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 65 - 14 Triệu
Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VĨNH ĐỨC
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 65 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT
Tuyển Kỹ thuật viên phục hồi chức năng CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT
Hạn nộp: 28/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VĨNH ĐỨC
Tuyển Kỹ thuật viên phục hồi chức năng Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VĨNH ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 65 - 14 Triệu
Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VĨNH ĐỨC
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 65 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT
Tuyển Kỹ thuật viên phục hồi chức năng CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT
Hạn nộp: 28/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất