Tuyển Lập trình viên Android Công Ty TNHH Sunwoo Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

- Create drawings for Electrical/Instrument projects based on design information and standards specified by the Korean party. - Detailed design of electrical materials for the project. - Details will be provided during the interview. - Tạo bản vẽ cho các dự án điện/ thiết bị điện dựa trên thông tin thiết kế và tiêu chuẩn do bên Hàn Quốc quy định. - Thiết kế chi tiết vật tư điện cho công trình. - Chi tiết sẽ được cung cấp khi phỏng vấn.

