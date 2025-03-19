Tuyển Lập trình viên Android Công Ty TNHH Sunwoo Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại Công Ty TNHH Sunwoo Global
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 19
- 21 Tân Cảng, Phường 25, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Create drawings for Electrical/Instrument projects based on design information and standards specified by the Korean party.
- Detailed design of electrical materials for the project.
- Details will be provided during the interview.
- Tạo bản vẽ cho các dự án điện/ thiết bị điện dựa trên thông tin thiết kế và tiêu chuẩn do bên Hàn Quốc quy định.
- Thiết kế chi tiết vật tư điện cho công trình.
- Chi tiết sẽ được cung cấp khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
REQUIREMENTS:
- Bachelors of Electronic, Electrical, Mechatronics, Control and Automation Engineering
Electronic, Electrical, Mechatronics, Control and Automation Engineering
- Having 1-2 years of relevant work experience
1-2 years
- Be proficient in using AutoCAD, Excel. To be able to use Revit is advantageous.
- Be proficient in using AutoCAD, Excel.
- Be able to communicate in English. Priority is given to candidates with good command of Korean skills
Tại Công Ty TNHH Sunwoo Global Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sunwoo Global
