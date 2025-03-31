Tuyển Lập trình viên Android Công Ty TNHH Quốc Tế Phương Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 400 USD

Mức lương 300 - 400 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 64 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương 300 - 400 USD

Tóm tắt vị trí:

Chúng tôi đang tìm kiếm một Kế Toán Viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm để gia nhập đội ngũ tại Công ty TNHH Quốc Tế Phương Nam. Ứng viên sẽ chịu trách nhiệm quản lý các giao dịch tài chính, lập báo cáo tài chính và hỗ trợ các hoạt động kế toán khác. Vai trò này rất quan trọng trong việc duy trì tính chính xác của các tài liệu tài chính và hỗ trợ sự phát triển bền vững của công ty.

Mô tả công việc:

Quản lý sổ sách kế toán và ghi chép các giao dịch tài chính cơ bản.

Với Mức Lương 300 - 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán.

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.

• Có kiến thức vững về các quy định thuế và chế độ kế toán.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.

• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

• Có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Phương Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Phương Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin