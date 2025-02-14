Tuyển Lập trình viên Android Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên Android Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Inpos
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH Inpos

Lập trình viên Android

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại Công Ty TNHH Inpos

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 23, BT3, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam, Huyện Quang Bình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ sếp Liên hệ, gặp gỡ các quỹ đầu tư về điện mặt trời áp mái để INPOS tham gia chào thầu EPC.
• Liên hệ, gặp gỡ các nhà máy trong KCN để giới thiệu INPOS làm EPC.
• Liên hệ, kết nối với các môi giới về điện mặt trời áp mái để INPOS tham gia làm EPC.
• Tham gia các sự kiện, hội thảo…để tìm kiếm cách kênh để INPOS làm EPC.
• Lập và gửi bản chào giá EPC cho các khách hàng, Tham giao chào thầu các dự án EPC.
• Các công việc khác theo sự phân công của ban lãnh đạo.
Tất cả các công việc này đều dạng After Sale, cùng với Sếp liên hệ với các khách hàng, sau đó theo sát quá trình tiếp theo (từ khi chào thầu cho đến khi ký Hợp đồng).
MÔ TẢ VỀ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
Ví trí Trợ lý Phát triển các dự án EPC, sẽ báo cáo trực tiếp cho CEO của INPOS ở Hà Nội. Chịu trách nhiệm hỗ trợ CEO phát triển quan hệ với Đối tác, Khách hàng, Chăm sóc Khách hàng trước và sau khi ký kết hợp đồng và là một trong các đầu mối liên lạc đối với các dự án có liên quan.
• CEO của công ty là nam, sinh năm 1979, quê ở Nghệ An, đã có hơn 15 năm kinh nghiệm quản lý trong EVN, là người chịu khó, không ngại việc nhỏ, đòi hỏi rất cao người khác về trách nhiệm trong công việc, chú trong kết quả, nói ít làm nhiều.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Inpos Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Inpos

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Inpos

Công Ty TNHH Inpos

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 23, BT3, Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

