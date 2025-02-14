Tuyển Lập trình viên Android Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Hỗ trợ sếp Liên hệ, gặp gỡ các quỹ đầu tư về điện mặt trời áp mái để INPOS tham gia chào thầu EPC.

• Liên hệ, gặp gỡ các nhà máy trong KCN để giới thiệu INPOS làm EPC.

• Liên hệ, kết nối với các môi giới về điện mặt trời áp mái để INPOS tham gia làm EPC.

• Tham gia các sự kiện, hội thảo…để tìm kiếm cách kênh để INPOS làm EPC.

• Lập và gửi bản chào giá EPC cho các khách hàng, Tham giao chào thầu các dự án EPC.

• Các công việc khác theo sự phân công của ban lãnh đạo.

Tất cả các công việc này đều dạng After Sale, cùng với Sếp liên hệ với các khách hàng, sau đó theo sát quá trình tiếp theo (từ khi chào thầu cho đến khi ký Hợp đồng).

MÔ TẢ VỀ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

Ví trí Trợ lý Phát triển các dự án EPC, sẽ báo cáo trực tiếp cho CEO của INPOS ở Hà Nội. Chịu trách nhiệm hỗ trợ CEO phát triển quan hệ với Đối tác, Khách hàng, Chăm sóc Khách hàng trước và sau khi ký kết hợp đồng và là một trong các đầu mối liên lạc đối với các dự án có liên quan.

• CEO của công ty là nam, sinh năm 1979, quê ở Nghệ An, đã có hơn 15 năm kinh nghiệm quản lý trong EVN, là người chịu khó, không ngại việc nhỏ, đòi hỏi rất cao người khác về trách nhiệm trong công việc, chú trong kết quả, nói ít làm nhiều.