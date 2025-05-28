Tuyển Lập trình viên Android Công ty TNHH Kinh Doanh Đầu Tư Phát Triển Hoàng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Đầu Tư Phát Triển Hoàng Phát
Mức lương
10 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Global City
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương 10 - 15 USD
• Hàng ngày thực hiện ghi chép và cập nhật các giao dịch phát sinh.
• Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các hóa đơn mua vào, bán ra.
• Làm hợp đồng mua bán với khách hàng.
• Đối chiếu hóa đơn với phiếu nhập/xuất, đơn hàng và các chứng từ liên quan.
• Thực hiện kiểm tra, lập báp cáo nội bộ hàng tháng/quý/năm.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán.
• Kỹ năng phân tích, kiểm tra chi tiết, cẩn trọng và khách quan.
• Thành thạo Excel, phần mềm kế toán (MISA).
• Trung thực, trách nhiệm, bảo mật tốt.
Quyền lợi:
• Ngày nghỉ phép và các ngày lễ theo quy định pháp luật.
Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Đầu Tư Phát Triển Hoàng Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Đầu Tư Phát Triển Hoàng Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
