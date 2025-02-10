Tuyển Lập trình viên Android Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ
- Hồ Chí Minh: 333 Điện Biên Phủ, P..15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương 5 - 30 Triệu
• Thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu bán hàng định kỳ.
- Tuân thủ chính sách bán hàng của công ty.
- Tuân thủ phân khúc thị trường do MBV quy định.
- Đảm nhiệm vai trò tư vấn bán hàng đối với tất cả dòng xe Mercedes-Benz bao gồm Mercedes-EQ.
- Trực showroom theo lịch đã phân công.
- Đón tiếp khách hàng tại showroom, phục vụ nước uống cho khách hàng.
- Giới thiệu xe (tỉnh và động) cho khách hàng.
- Phân tích nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
- Thảo luận hợp đồng với khách hàng.
- Theo dõi thanh toán và giao xe cho khách hàng.
- Hướng dẫn cách sử dụng và phổ biến chính sách bảo hành bảo dưỡng trước khi giao xe cho khách hàng.
- Theo dõi khách hàng sau khi giao xe, thiết lập và củng cố quan hệ với khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác thuộc phòng kinh doanh do giám sát nhóm hoặc TP kinh doanh giao phó.
Với Mức Lương 5 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kỹ năng thuyết phục và thương lượng hiệu quả.
Tại Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI