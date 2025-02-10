Tuyển Lập trình viên Android Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu

Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ

Lập trình viên Android

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ

Mức lương
5 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 333 Điện Biên Phủ, P..15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương 5 - 30 Triệu

• Thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu bán hàng định kỳ.
- Tuân thủ chính sách bán hàng của công ty.
- Tuân thủ phân khúc thị trường do MBV quy định.
- Đảm nhiệm vai trò tư vấn bán hàng đối với tất cả dòng xe Mercedes-Benz bao gồm Mercedes-EQ.
- Trực showroom theo lịch đã phân công.
- Đón tiếp khách hàng tại showroom, phục vụ nước uống cho khách hàng.
- Giới thiệu xe (tỉnh và động) cho khách hàng.
- Phân tích nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
- Thảo luận hợp đồng với khách hàng.
- Theo dõi thanh toán và giao xe cho khách hàng.
- Hướng dẫn cách sử dụng và phổ biến chính sách bảo hành bảo dưỡng trước khi giao xe cho khách hàng.
- Theo dõi khách hàng sau khi giao xe, thiết lập và củng cố quan hệ với khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác thuộc phòng kinh doanh do giám sát nhóm hoặc TP kinh doanh giao phó.

Với Mức Lương 5 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kỹ năng giao tiếp tốt, tạo dựng mối quan hệ.
• Kỹ năng thuyết phục và thương lượng hiệu quả.

Tại Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

