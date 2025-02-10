Tuyển Lập trình viên Android Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu

• Thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu bán hàng định kỳ.

- Tuân thủ chính sách bán hàng của công ty.

- Tuân thủ phân khúc thị trường do MBV quy định.

- Đảm nhiệm vai trò tư vấn bán hàng đối với tất cả dòng xe Mercedes-Benz bao gồm Mercedes-EQ.

- Trực showroom theo lịch đã phân công.

- Đón tiếp khách hàng tại showroom, phục vụ nước uống cho khách hàng.

- Giới thiệu xe (tỉnh và động) cho khách hàng.

- Phân tích nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

- Thảo luận hợp đồng với khách hàng.

- Theo dõi thanh toán và giao xe cho khách hàng.

- Hướng dẫn cách sử dụng và phổ biến chính sách bảo hành bảo dưỡng trước khi giao xe cho khách hàng.

- Theo dõi khách hàng sau khi giao xe, thiết lập và củng cố quan hệ với khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác thuộc phòng kinh doanh do giám sát nhóm hoặc TP kinh doanh giao phó.