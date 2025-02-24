Tuyển Lập trình viên Android FPT TELECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 2,500 USD

FPT Telecom đang tìm kiếm một Lập trình viên Android (Kotlin) tài năng, sáng tạo và đam mê để gia nhập đội ngũ phát triển các ứng dụng streaming đa nền tảng, đột phá và đầy thử thách. Nếu bạn yêu thích công nghệ, có kinh nghiệm xây dựng ứng dụng Android chất lượng cao với Kotlin và mong muốn tạo ra những sản phẩm có tác động lớn, mang đến trải nghiệm giải trí tuyệt vời cho hàng triệu người dùng, hãy cùng chúng tôi kiến tạo tương lai của ngành streaming!

I. Mô tả công việc:

• Tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển ứng dụng: Từ giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, phát triển tính năng, kiểm thử, triển khai và bảo trì.

• Phát triển các tính năng mới và cải tiến hiệu năng cho ứng dụng streaming: Tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm mượt mà, ổn định và hấp dẫn cho người dùng.

• Tích hợp các công nghệ bảo mật và thanh toán:

- Tích hợp các cổng thanh toán an toàn và tin cậy thông qua SDK/API của bên thứ 3.

- Triển khai các giải pháp DRM (Digital Rights Management) và Watermarking để bảo vệ bản quyền nội dung.

• Đóng góp vào kiến trúc ứng dụng và đảm bảo chất lượng code:

- Đề xuất các giải pháp kiến trúc tối ưu, phù hợp với yêu cầu của dự án.

- Thực hiện review code để đảm bảo tính nhất quán, dễ đọc và tuân thủ các tiêu chuẩn coding.

- Tối ưu hiệu năng ứng dụng để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.