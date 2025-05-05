Tuyển Lập trình viên Android Công Ty TNHH ALFA (Sài Gòn) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại Công Ty TNHH ALFA (Sài Gòn)
- Hồ Chí Minh: Lô B45, Đường số 11, KCN Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Nhiệm vụ :
• Nắm bắt được quy trình công nghệ sản xuất, các đặc tính sản phẩm.
• Thực hiện các chương trình thí nghiệm theo quy trình sản xuất.
• Thực hiện các thí nghiệm cho sản phẩm mới, đánh giá và quyết định.
• Phân tích đánh giá chất lượng các sản phẩm và đưa ra các giải pháp ứng dụng.
• Thử nghiệm và so sánh các mặt hàng của công ty với thị trường hiện có.
• Quản lý và bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị phục vụ công việc.
• Kiểm kê và đánh giá tình trạng trang thiết bị theo tháng/năm.
• Lập báo cáo thử nghiệm, tổng hợp phân tích và lưu trữ, bảo quản hồ sơ tư liệu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Chăm chỉ, thật thà.
• Ưu tiên: có kinh nghiệm sử dụng thành thạo các loại máy sắc ký HPLC, GC.
Tại Công Ty TNHH ALFA (Sài Gòn) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ALFA (Sài Gòn)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
