Tuyển Lập trình viên Android Công Ty TNHH ALFA (Sài Gòn) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Nhiệm vụ :

• Nắm bắt được quy trình công nghệ sản xuất, các đặc tính sản phẩm.

• Thực hiện các chương trình thí nghiệm theo quy trình sản xuất.

• Thực hiện các thí nghiệm cho sản phẩm mới, đánh giá và quyết định.

• Phân tích đánh giá chất lượng các sản phẩm và đưa ra các giải pháp ứng dụng.

• Thử nghiệm và so sánh các mặt hàng của công ty với thị trường hiện có.

• Quản lý và bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị phục vụ công việc.

• Kiểm kê và đánh giá tình trạng trang thiết bị theo tháng/năm.

• Lập báo cáo thử nghiệm, tổng hợp phân tích và lưu trữ, bảo quản hồ sơ tư liệu.