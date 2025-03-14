Tuyển Lập trình viên React Native Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu

Tuyển Lập trình viên React Native Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2025
Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Lập trình viên React Native

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên React Native Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Mức lương
14 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên React Native Với Mức Lương 14 - 25 Triệu

Phát triển và duy trì các ứng dụng mobile trên nền tảng React Native (iOS và Android).
React Native
Tham gia xây dựng và tối ưu hóa các ứng dụng web với ReactJS.
ReactJS
Phối hợp với đội ngũ backend để tích hợp API và các dịch vụ liên quan.
Đảm bảo hiệu năng và khả năng mở rộng của ứng dụng.
Đảm bảo chất lượng code theo tiêu chuẩn và tuân thủ các best practices.
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật mới để nâng cao hiệu quả công việc.
Hỗ trợ các dự án ReactJS khác nếu cần thiết.

Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệm lập trình với React Native.
React Native
Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với ReactJS.
ReactJS
Thành thạo JavaScript (ES6+) và hiểu biết tốt về TypeScript.
JavaScript
TypeScript
Có kinh nghiệm làm việc với các thư viện quản lý trạng thái như Redux hoặc Context API.
Redux
Context API
Kinh nghiệm với các công cụ quản lý phiên bản mã nguồn như Git.
Git
Hiểu biết về quy trình phát triển ứng dụng di động, quy trình triển khai ứng dụng lên App Store và Google Play.
App Store
Google Play
Kinh nghiệm làm việc với API RESTful và GraphQL.
API RESTful
GraphQL
Ưu tiên có kiến thức về CI/CD cho dự án mobile.
CI/CD
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập upto 25 triệu (Deal lương dựa theo năng lực)
Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn;
Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển;
Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng;
Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng;
Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.
Thưởng dự án, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ tết;
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty;
Phụ cấp trang phục hàng năm;
Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, thai sản, cưới hỏi, sinh nhật,...
Định kỳ xét tăng lương 1 năm 1 lần;
;
Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: L4-05 tầng 4 N02-TNL Plaza Goldseason, số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-react-native-thu-nhap-14-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job335487
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IMS
Tuyển Lập trình viên React Native CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IMS
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
Tuyển Lập trình viên React Native Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu
Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
Hạn nộp: 22/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần GoGroup
Tuyển Lập trình viên React Native Công Ty Cổ Phần GoGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần GoGroup
Hạn nộp: 04/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần GoGroup
Tuyển Lập trình viên React Native Công Ty Cổ Phần GoGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần GoGroup
Hạn nộp: 12/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE
Tuyển Lập trình viên React Native CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Tuyển Lập trình viên React Native CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Tuyển Lập trình viên React Native CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Tuyển Lập trình viên React Native CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Hạn nộp: 30/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD
Tuyển Lập trình viên React Native Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 17 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Tuyển Lập trình viên React Native CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Hạn nộp: 30/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IMS
Tuyển Lập trình viên React Native CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IMS
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
Tuyển Lập trình viên React Native Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu
Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
Hạn nộp: 22/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần GoGroup
Tuyển Lập trình viên React Native Công Ty Cổ Phần GoGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần GoGroup
Hạn nộp: 04/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần GoGroup
Tuyển Lập trình viên React Native Công Ty Cổ Phần GoGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần GoGroup
Hạn nộp: 12/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE
Tuyển Lập trình viên React Native CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Tuyển Lập trình viên React Native CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Tuyển Lập trình viên React Native CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Tuyển Lập trình viên React Native CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Hạn nộp: 30/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD
Tuyển Lập trình viên React Native Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 17 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Tuyển Lập trình viên React Native CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Hạn nộp: 30/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất