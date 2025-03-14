Tuyển Lập trình viên React Native Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu

Mức lương 14 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên React Native Với Mức Lương 14 - 25 Triệu

Phát triển và duy trì các ứng dụng mobile trên nền tảng React Native (iOS và Android).

Tham gia xây dựng và tối ưu hóa các ứng dụng web với ReactJS.

Phối hợp với đội ngũ backend để tích hợp API và các dịch vụ liên quan.

Đảm bảo hiệu năng và khả năng mở rộng của ứng dụng.

Đảm bảo chất lượng code theo tiêu chuẩn và tuân thủ các best practices.

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật mới để nâng cao hiệu quả công việc.

Hỗ trợ các dự án ReactJS khác nếu cần thiết.

Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệm lập trình với React Native.

Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với ReactJS.

Thành thạo JavaScript (ES6+) và hiểu biết tốt về TypeScript.

Có kinh nghiệm làm việc với các thư viện quản lý trạng thái như Redux hoặc Context API.

Kinh nghiệm với các công cụ quản lý phiên bản mã nguồn như Git.

Hiểu biết về quy trình phát triển ứng dụng di động, quy trình triển khai ứng dụng lên App Store và Google Play.

Kinh nghiệm làm việc với API RESTful và GraphQL.

Ưu tiên có kiến thức về CI/CD cho dự án mobile.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập upto 25 triệu (Deal lương dựa theo năng lực)

Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn;

Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển;

Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng;

Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng;

Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.

Thưởng dự án, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ tết;

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty;

Phụ cấp trang phục hàng năm;

Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, thai sản, cưới hỏi, sinh nhật,...

Định kỳ xét tăng lương 1 năm 1 lần;

Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.