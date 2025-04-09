Tuyển Lập trình viên React Native CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Building 59 Chế Lan Viên, P . Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Lập trình viên React Native Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển và xây dựng các sản phẩm dựa trên nền React Native.

Tìm hiểu công nghệ, xây dựng mới và phát triển tính năng hiện tại của các dự án.

Nâng cấp, phát triển thêm tính năng theo yêu cầu khách hàng

Quản lý và bảo trì các ứng dụng đảm bảo chất lượng.

Hỗ trợ, sửa lỗi trong quá trình triển khai.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý.

Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo lập trình mobile app cross-platform trên React Native framework

Nắm vững kiến thức lập trình trên mobile

Có kinh nghiệm lập trình giao tiếp giữa mobile với server qua các giao thức TCP/IP, Firebase, Websocket, WebService và JSON/XML

Nhiệt tình trong công việc và chủ động trao đổi, học hỏi

Am hiểu IOT là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IMS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn và tăng lương theo năng lực.

Làm việc trong môi trường năng động,có cơ hội làm việc, giao tiếp với khách hàng trên toàn Thế Giới.

Đội ngũ nhân viên trẻ, trung thân thiện và cởi mở trong công việc sẽ giúp nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc và văn hóa.

Được đào tạo, huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Các chế độ BHXH, BHTN, BHYT được thực hiện theo đúng qui định của pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin