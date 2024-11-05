Tuyển Lập trình viên React Native CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 30 Đặng Thùy Trâm, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên React Native Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Sử dụng React Native để lập trình ứng dụng mobile cho IOS, Android.

- Build App lên google play và apple store.

- Đọc hiểu tài liệu thiết kế, hiểu nghiệp vụ yêu cầu xử lý.

- Thực hiện Unit Test.

- Báo cáo tiến độ kịp thời, biết cách xác nhận nội dung công việc nếu chưa hiểu rõ.

- Lập trình, tuân thủ các quy tắc trong phát triển theo quy định của công ty.

- Nghiên cứu và đề xuất các công nghệ mới vào dự án

- Khắc phục sự cố và gỡ lỗi để tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng di động

- Tham gia phân tích requirement, thiết kế hệ thống.

- Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Đã tốt nghiệp (đã có bằng) đại học chuyên ngành CNTT

- Có kiến thức cơ bản về type script, React Native.

- Có khả năng Build App lên google play và apple store.

- Khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10-12 triệu đồng

• Xét tăng lương hàng năm, thưởng lương tháng thứ 13, các dịp lễ tết, ....

• Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)

• Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước

• Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm

• Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc

-Có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin