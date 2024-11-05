Tuyển Lập trình viên React Native CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Lập trình viên React Native

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên React Native Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 30 Đặng Thùy Trâm, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên React Native Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Sử dụng React Native để lập trình ứng dụng mobile cho IOS, Android.
- Build App lên google play và apple store.
- Đọc hiểu tài liệu thiết kế, hiểu nghiệp vụ yêu cầu xử lý.
- Thực hiện Unit Test.
- Báo cáo tiến độ kịp thời, biết cách xác nhận nội dung công việc nếu chưa hiểu rõ.
- Lập trình, tuân thủ các quy tắc trong phát triển theo quy định của công ty.
- Nghiên cứu và đề xuất các công nghệ mới vào dự án
- Khắc phục sự cố và gỡ lỗi để tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng di động
- Tham gia phân tích requirement, thiết kế hệ thống.
- Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Đã tốt nghiệp (đã có bằng) đại học chuyên ngành CNTT
- Có kiến thức cơ bản về type script, React Native.
- Có khả năng Build App lên google play và apple store.
- Khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10-12 triệu đồng
• Xét tăng lương hàng năm, thưởng lương tháng thứ 13, các dịp lễ tết, ....
• Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)
• Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước
• Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm
• Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc
-Có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 30 Tổ 22A Tân Hồng, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

