Tuyển Lập trình viên React Native CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên React Native Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
- Hà Nội: 30 Đặng Thùy Trâm, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Lập trình viên React Native Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Sử dụng React Native để lập trình ứng dụng mobile cho IOS, Android.
- Build App lên google play và apple store.
- Đọc hiểu tài liệu thiết kế, hiểu nghiệp vụ yêu cầu xử lý.
- Thực hiện Unit Test.
- Báo cáo tiến độ kịp thời, biết cách xác nhận nội dung công việc nếu chưa hiểu rõ.
- Lập trình, tuân thủ các quy tắc trong phát triển theo quy định của công ty.
- Nghiên cứu và đề xuất các công nghệ mới vào dự án
- Khắc phục sự cố và gỡ lỗi để tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng di động
- Tham gia phân tích requirement, thiết kế hệ thống.
- Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đã tốt nghiệp (đã có bằng) đại học chuyên ngành CNTT
- Có kiến thức cơ bản về type script, React Native.
- Có khả năng Build App lên google play và apple store.
- Khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT Thì Được Hưởng Những Gì
• Xét tăng lương hàng năm, thưởng lương tháng thứ 13, các dịp lễ tết, ....
• Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)
• Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước
• Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm
• Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc
-Có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI