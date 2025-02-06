Tuyển Lập trình viên JobsGO Recruit làm việc tại Tây Ninh thu nhập 9 - 14 Triệu

Tuyển Lập trình viên JobsGO Recruit làm việc tại Tây Ninh thu nhập 9 - 14 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
JobsGO Recruit

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại JobsGO Recruit

Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh:

- Khu công nghiệp Phước Đông, Tỉnh Lộ 782, Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

1. Hỗ trợ hiện trường sản xuất về các vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm.
2. Cài đặt, cấu hình máy tính, máy in, camera, thiết bị ngoại vi…
3. Quản lý hệ thống mạng nội bộ, Internet, hệ thống Wifi, Camera, màn hình LED...
4. Quản lý và bảo trì các thiết bị văn phòng: máy chấm công, máy chiếu, máy photo,…
5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị mạng, Điện tử viễn thông, Công nghệ máy tính,…
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
- Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Laptop
- Chế độ bảo hiểm
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

