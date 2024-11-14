Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (EMC) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (EMC)
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (EMC)

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Tòa nhà EMC, 62 Yersin, Phường Phương Sài, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

1/ Công việc Lễ tân

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng
- Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán hoặc Luật/pháp lý hoặc Quản trị nguồn nhân lưc...
- Kinh nghiệm: Từ 2 năm trở lên ở các vị trí tương đương, có kinh nghiệm sale, chăm sóc khách hàng các dịch vụ liên quan
- Giới tính: Nữ, tuổi từ 23-30
- Ngoại hình: Ưa nhìn, cao từ 1m58 trở lên, có giọng nói truyền cảm, nhẹ nhàng
- Kiến thức chuyên môn: Ưu tiên ứng viên có hiểu cơ bản về luật/pháp lý, kế toán, hành chính nhân sự...
- Hiểu rõ về các nghi thức giao tiếp
- Hiểu biết về tính năng của tổng đài điện thoại
- Có kinh nghiệm xử lý thông tin trên các kênh mạng xã hội (Zalo, Facebook, youtube, tiktok)
- Hiểu về tâm lý khách hàng.
- Kỹ năng: Giao tiếp tự tin, lập kế hoạch và kiểm soát quá trình thực hiện kế hoạch. Vận hành cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng.
- Thái độ: Có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm và làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản
- Tin học: Sử dụng thành thạo MS-Windows, MS-Office, biết thêm các phần mềm liên quan khác như Amis, Ihcm là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (EMC) Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến bản thân;
- Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật khi ký hợp đồng chính thức (BHXH, phép năm, thâm niên...).
- Lương thưởng vào các dịp lễ, tết trong năm.
- Cấp phát đồng phục theo quy định.
- Hỗ trợ xăng, xe, điện thoại.
- Tăng lương theo định kỳ hàng năm.
- Tham gia các chương trình team building, nghỉ dưỡng hàng năm.
- Đào tạo và phát triển: Đề cử tham dự các khóa đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng mềm nội bộ và ngoài Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (EMC)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (EMC)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 62 Yersin - Phường Phương Sài - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

