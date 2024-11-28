Tuyển Hành chính Công ty TNHH Z Management làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu

Tuyển Hành chính Công ty TNHH Z Management làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu

Công ty TNHH Z Management
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty TNHH Z Management

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH Z Management

Mức lương
7 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Trường Thịnh, Số 01 Phố Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 7 Triệu

Mô tả công việc

Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Giới tính: nam/nữ (ưu tiên nam)
- Độ tuổi: từ 20 - 30 tuổi
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
- Làm việc chăm chỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm, tinh thần làm việc nhóm cao
- Ngoại hình khá, tác phong chuyên nghiệp

Tại Công ty TNHH Z Management Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 6.500.000 VNĐ- 7.000.000 VNĐ/tháng + Phụ cấp ăn ca
- Thử việc 2 tháng nhận 85% mức lương theo Luật LĐ hiện hành
- Được xét tăng lương hàng năm, tùy theo năng lực và hiệu quả trong công việc
- Đãi ngộ, phúc lợi: Lễ, Tết, hiếu, hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản...
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ Lễ, Tết, nghỉ phép 12 ngày/năm... theo quy định Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Z Management

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Z Management

Công ty TNHH Z Management

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 phố Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

