Tuyển Hành chính Công ty TNHH Z Management làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu

Mức lương 7 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Trường Thịnh, Số 01 Phố Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Giới tính: nam/nữ (ưu tiên nam)

- Độ tuổi: từ 20 - 30 tuổi

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

- Làm việc chăm chỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm, tinh thần làm việc nhóm cao

- Ngoại hình khá, tác phong chuyên nghiệp

Tại Công ty TNHH Z Management Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 6.500.000 VNĐ- 7.000.000 VNĐ/tháng + Phụ cấp ăn ca

- Thử việc 2 tháng nhận 85% mức lương theo Luật LĐ hiện hành

- Được xét tăng lương hàng năm, tùy theo năng lực và hiệu quả trong công việc

- Đãi ngộ, phúc lợi: Lễ, Tết, hiếu, hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản...

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ Lễ, Tết, nghỉ phép 12 ngày/năm... theo quy định Nhà nước

