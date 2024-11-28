Tuyển Hành chính Công ty TNHH Z Management làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH Z Management
Mức lương
7 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà Trường Thịnh, Số 01 Phố Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 7 Triệu
Mô tả công việc
Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Giới tính: nam/nữ (ưu tiên nam)
- Độ tuổi: từ 20 - 30 tuổi
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
- Làm việc chăm chỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm, tinh thần làm việc nhóm cao
- Ngoại hình khá, tác phong chuyên nghiệp
- Giới tính: nam/nữ (ưu tiên nam)
- Độ tuổi: từ 20 - 30 tuổi
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
- Làm việc chăm chỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm, tinh thần làm việc nhóm cao
- Ngoại hình khá, tác phong chuyên nghiệp
Tại Công ty TNHH Z Management Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương 6.500.000 VNĐ- 7.000.000 VNĐ/tháng + Phụ cấp ăn ca
- Thử việc 2 tháng nhận 85% mức lương theo Luật LĐ hiện hành
- Được xét tăng lương hàng năm, tùy theo năng lực và hiệu quả trong công việc
- Đãi ngộ, phúc lợi: Lễ, Tết, hiếu, hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản...
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ Lễ, Tết, nghỉ phép 12 ngày/năm... theo quy định Nhà nước
- Thử việc 2 tháng nhận 85% mức lương theo Luật LĐ hiện hành
- Được xét tăng lương hàng năm, tùy theo năng lực và hiệu quả trong công việc
- Đãi ngộ, phúc lợi: Lễ, Tết, hiếu, hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản...
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ Lễ, Tết, nghỉ phép 12 ngày/năm... theo quy định Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Z Management
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI