Tuyển Hành chính Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 4 Triệu

Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp

Mức lương
Từ 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Hải Long Building,97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Từ 4 Triệu

Trực quầy lễ tân, tiếp đón khách hàng đến tìm hiểu, sử dụng dịch vụ, sản phẩm của Công ty hoặc đến Công ty liên hệ công việc.
Thực hiện các thủ tục checkin/checkout cho khách hàng theo đúng quy định trong suốt ca làm việc. Hướng dẫn khách hàng mới về nội quy, quy định sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tại phòng tập cũng như các thủ tục đăng ký ID khách hàng.
Hướng dẫn khách ngồi chờ tại khu vực chờ và liên hệ nhân viên kinh doanh/PT để tiếp khách hàng;
Hướng dẫn khách chuyển khoản (nếu có).
Bàn giao hợp đồng, phiếu thu và tiền mặt thu của khách (nếu có) cho các bộ phận liên quan vào ca làm việc của các bộ phận liền kề ngay sau đó.
Theo dõi và đảm bảo vệ sinh, điện, nước được sử dụng (bật/tắt) đúng quy định tại các khu vực phòng tập, locker, bể bơi, phòng yoga, sảnh tiếp khách và theo đúng giờ quy định.
Tiếp nhận các ý kiến đóng góp của khách hàng và giải đáp kịp thời các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng;
Kiểm tra thường xuyên cơ sở vật chất của các khu vực khách hàng sử dụng đảm bảo báo cáo, thay thế kịp thời các thiết bị hỏng hóc.
Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng trong quá trình tham gia tại Công ty.
Thực hiện các công việc khác do Giám sát dịch vụ khách hàng hoặc Ban lãnh đạo giao.

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc 26 công/tháng.
Có thể làm xoay ca.
Ngoại hình ưa nhìn, phong cách ăn mặc lịch sự.
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, thật thà.
Biết sử dụng tin học cơ bản.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ, lễ tân tòa nhà, khách sạn.

Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 4.500.000 vnđ.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Được cung cấp thiết bị làm việc (đồng phục, máy tính).
Tham gia chế độ bảo hiểm xã hội, hưởng ngày phép năm,... theo quy định của pháp luật khi ký HĐLĐ chính thức.
Tham gia các hoạt động khác: Liên hoan, du lịch, sinh nhật, teambuilding,... theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp

Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Udic Complex - Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

