Tuyển Market Research Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology làm việc tại Quảng Nam thu nhập 13 - 23 Triệu

Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology

Market Research

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Market Research Tại Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology

Mức lương
13 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 13 - 23 Triệu

Liên hệ và trao đổi với khách hàng để nhận đơn hàng và dự báo. Theo dõi nhu cầu của khách hàng và nhu cầu của nhà phân tích.
Contact and communicate with customers to get orders and forecasts. Follow up customer demand and analyst demand.
Lập kế hoạch sản xuất theo ngày/tuần/tháng và phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành kế hoạch này.
Make production planning by daily/weekly/monthly and coordinate with related departments to accomplish this plan.
Quản lý kế hoạch sản xuất.
Manage your production planning.
Đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tập trung phục vụ khách hàng.
Fulfillment customer demand and focus the service to customer also
Theo dõi việc thực hiện sản xuất và quản lý tất cả dữ liệu liên quan hàng ngày.
Follow up fulfillment of production and manage all related data by daily

Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology

Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

