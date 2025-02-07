Tuyển Market Research Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology làm việc tại Quảng Nam thu nhập 13 - 23 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Market Research Tại Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology
- Quảng Nam: xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 13 - 23 Triệu
Liên hệ và trao đổi với khách hàng để nhận đơn hàng và dự báo. Theo dõi nhu cầu của khách hàng và nhu cầu của nhà phân tích.
Contact and communicate with customers to get orders and forecasts. Follow up customer demand and analyst demand.
Lập kế hoạch sản xuất theo ngày/tuần/tháng và phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành kế hoạch này.
Make production planning by daily/weekly/monthly and coordinate with related departments to accomplish this plan.
Quản lý kế hoạch sản xuất.
Manage your production planning.
Đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tập trung phục vụ khách hàng.
Fulfillment customer demand and focus the service to customer also
Theo dõi việc thực hiện sản xuất và quản lý tất cả dữ liệu liên quan hàng ngày.
Follow up fulfillment of production and manage all related data by daily
Với Mức Lương 13 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI