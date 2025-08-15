Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL

Data Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Trả lời các câu hỏi kinh doanh như: xác định hành vi người dùng, tối ưu hóa sản phẩm và tăng doanh thu, bằng cách trích xuất – xử lý – phân tích dữ liệu, kết hợp với các phương pháp thống kê.
Hợp tác chặt chẽ với team Product, Monetization, UA trong các hoạt động vận hành hàng ngày để phát hiện cơ hội, đưa ra phân tích và tư vấn hướng hành động dựa trên dữ liệu.
Thiết kế và xây dựng dashboard theo dõi hiệu suất sản phẩm và hành vi người dùng
Tự động hóa các tác vụ phân tích lặp lại nhằm giảm thời gian làm việc thủ công.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức nền tảng về SQL, Python để truy vấn và xử lý dữ liệu
Có khả năng áp dụng các kỹ thuật phân tích & thống kê cơ bản cơ bản như A/B testing, cohort analysis, phân khúc người dùng, tương quan,...
Tư duy phản biện, logic và giải quyết vấn đề tốt.
Chủ động, tiếp thu nhanh, và có khả năng tự học cao.
Ưu tiên:
Có kiến thức nền về Toán xác suất thống kê.
Có kinh nghiệm sử dụng Python hoặc R để phân tích dữ liệu là một lợi thế.
Đã từng làm việc với công cụ trực quan hóa dữ liệu như Tableau, Power BI, Metabase hoặc Google Data Studio.
Hiểu cơ bản về ngành app mobile hoặc game mobile là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng trợ cấp từ công ty
Được đào tạo bài bản
Làm việc với đội ngũ phát triển game giàu kinh nghiệm
Có cơ hội lên làm chính thức nếu có năng lực và phù hợp với văn hoá môi trường.
Có cơ hội nhận thưởng kinh doanh khi dự án thành công.
Được trao cơ hội, được tìm hiểu sâu và tiếp cận với nhiều hướng phát triển trong ngành game.
Môi trường startup, trẻ trung, năng động, sáng tạo và có khả năng phát triển vượt bậc.
Được tham gia các hoạt động nội bộ công ty và các trợ cấp khác hết sức hấp dẫn.
Được training và định hướng nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

