Tuyển Data Analyst Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Unimob Studio
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
Unimob Studio

Data Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Unimob Studio

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tiến hành thu thập và phân tích dữ liệu từ các nguồn dữ liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Đề xuất và thiết kế các báo cáo, bảng điều khiển (dashboard), các chỉ số có ý nghĩa dựa trên nhu cầu của các bộ phận trong công ty để hỗ trợ quyết định kinh doanh.
Xây dựng và duy trì các báo cáo tự động, đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu.
Phân tích xu hướng về hoạt động game, chi tiêu người dùng, sự kiện trong game, và các chỉ số kỹ thuật khác.
Đề xuất các cải tiến và thay đổi để tối ưu hóa hiệu suất game và tăng hiệu quả kinh doanh.
Tư vấn và hỗ trợ các bộ phận khác trong việc sử dụng công cụ BigQuery và Looker Studio để truy vấn và hiển thị dữ liệu một cách hiệu quả.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò Data Analyst, ưu tiên trong ngành mobile game.
Hiểu biết sâu về các phương thức phân tích dữ liệu và có kinh nghiệm trong việc sử dụng các công cụ như BigQuery và Looker Studio (Data Studio).
Biết xây dựng luồng ETL dữ liệu, chuẩn hoá và làm sạch dữ liệu.
Có khả năng hiểu và giải thích các kết quả phân tích một cách rõ ràng và logic.
Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt để truyền đạt thông tin dữ liệu một cách dễ hiểu.
Tinh thần làm việc nhóm tốt.
Sẵn sàng thích nghi với môi trường làm việc năng động và thay đổi liên tục của game di động.

Tại Unimob Studio Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12.000.000 đến 15.000.000
Cơ hội học hỏi và phát triển trong ngành công nghiệp game đang phát triển mạnh mẽ.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo.
Cơ hội tham gia vào các dự án game mới và độc đáo.
Được làm việc cùng đội ngũ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing game.
Làm việc 5 ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ T7, CN).
Được làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp và sáng tạo.
Xét tăng lương 2 lần/năm.
Chế độ thưởng theo hiệu quả, lợi nhuận hấp dẫn.
Du lịch 2 lần mỗi năm, sinh nhật, party, hoạt động ngoại khóa để gắn kết các thành viên trong công ty.
Chế độ phúc lợi cao, cơ hội phát triển bản thân và theo đuổi đam mê.
Đóng bảo hiểm sau thử việc. Công ty chi trả toàn bộ chi phí trích đóng bảo hiểm
Công ty hỗ trợ cơm trưa hoàn toàn, khám sức khoẻ định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Unimob Studio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Unimob Studio

Unimob Studio

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 61 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

