Công việc Research

Nhu cầu tuyển dụng market research, việc làm market research hiện đang tăng cao với mức lương từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng do các doanh nghiệp ngày càng chú trọng vào việc thu thập và phân tích dữ liệu để đưa ra các chiến lược kinh doanh chính xác và hiệu quả. Đây là cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn mang lại tiềm năng thăng tiến cao tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm market research

Market Research hay nghiên cứu thị trường là quá trình thu thập, phân tích dữ liệu về hành vi người tiêu dùng, sản phẩm, dịch vụ, đối thủ cạnh tranh và môi trường kinh doanh. Kết quả nghiên cứu không chỉ giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược marketing hiệu quả mà còn tối ưu hóa sản phẩm và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

Hiện nay, doanh nghiệp ngày càng ưu tiên tìm kiếm các chuyên viên nghiên cứu thị trường có khả năng sử dụng công nghệ, phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và các công cụ hỗ trợ như Google Analytics, Power BI hoặc Tableau. Vì những chuyên viên này giúp doanh nghiệp hiểu rõ xu hướng thị trường, tối ưu hóa chiến lược kinh doanh và nâng cao hiệu quả cạnh tranh. Ngoài ra, các ngành như thương mại điện tử, tài chính và công nghệ thông tin cũng đang mở rộng quy mô, tạo cơ hội việc làm hấp dẫn cho việc tuyển dụng Market Research. Chính vì thế mà mỗi ngày có hơn 100 tin tuyển dụng Market Research được đăng tải.

Market Research là một trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai. Với kinh nghiệm và khả năng phân tích dữ liệu, các chuyên viên có thể thăng tiến lên các vị trí cao hơn như quản lý nghiên cứu thị trường, giám đốc chiến lược hoặc thậm chí là giám đốc điều hành trong các công ty lớn.

Tuyển dụng Marketing Research ngày càng nhiều trước sự phát triển của công nghệ

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng market research

Marketing Research được đánh giá là một ngành có mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của từng ứng viên. Theo thống kê, mức lương khởi điểm khi tuyển dụng Market Research dao động từ 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng. Cụ thể:

Vị trí Mức lương (VNĐ/tháng) Thực tập sinh (Intern) 2.000.000 - 5.000.000 Nhân viên Marketing Research (Fresher) 8.000.000 - 10.000.000 Chuyên viên Marketing Research (Junior) 10.000.000 - 12.000.000 Chuyên viên Marketing Research (Senior) 15.000.000 - 20.000.000 Trưởng nhóm Marketing Research (Leader) 25.000.000 - 30.000.000 Quản lý Marketing Research (Manager) 35.000.000 - 50.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của market research

Việc làm Market Research đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Dưới đây là các nhiệm vụ chính mà một nhân viên nghiên cứu thị trường thường thực hiện được đưa ra trong tin tuyển dụng Market Research:

Nhiệm vụ cốt lõi của Market Research là thu thập dữ liệu liên quan đến ngành hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Họ tìm hiểu các thông tin về nhân khẩu học, hành vi tiêu dùng, mức chi tiêu, cũng như xu hướng tiếp thị và quảng cáo. Phân tích và đánh giá dữ liệu: Sau khi thu thập dữ liệu, nhân viên Market Research cần tổng hợp, phân tích chúng một cách chi tiết, giúp xác định các cơ hội kinh doanh tiềm năng và định hướng phát triển sản phẩm mới. Phân tích dữ liệu là cơ sở quan trọng để dự đoán xu hướng thị trường, từ đó đưa ra những đánh giá khách quan phục vụ chiến lược dài hạn.

Do tính chất luôn biến động của thị trường, nhân viên Market Research phải liên tục cập nhật các xu hướng mới nhất. Họ sử dụng các kỹ năng phân tích chuyên sâu để đảm bảo rằng doanh nghiệp luôn bắt kịp với những thay đổi của thị trường. Theo dõi kết quả kinh doanh và điều chỉnh: Một phần công việc quan trọng của nhân viên nghiên cứu thị trường là giám sát hiệu quả kinh doanh sau khi áp dụng các chiến lược đã đề xuất. Nếu các chiến dịch không đạt được kết quả như mong đợi, họ sẽ phải đánh giá lại dữ liệu, xác định các vấn đề và đưa ra phương án điều chỉnh kịp thời.

Việc làm Market Research là thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu về hành vi người tiêu dùng, sản phẩm, dịch vụ

4. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm market research

Market Research đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp hiểu rõ khách hàng và nắm bắt xu hướng để phát triển bền vững. Để thành công ở vị trí này, ứng viên cần sở hữu không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn những kỹ năng phân tích và giao tiếp vượt trội. Sau đây là các tiêu chí cụ thể mà nhà tuyển dụng Market Research đặt ra cho một nhân viên nghiên cứu thị trường:

4.1. Bằng cấp và kiến thức chuyên môn

Tuyển dụng Market Research yêu cầu ứng viên có kiến thức đa lĩnh vực để làm việc hiệu quả với các loại dữ liệu khác nhau. Hiểu biết về toán học, xác suất thống kê, khoa học máy tính và phân tích dữ liệu là những nền tảng quan trọng. Đồng thời, việc am hiểu sâu về các lĩnh vực khoa học xã hội như tâm lý học, xã hội học, truyền thông và tiếp thị cũng rất cần thiết. Các bằng cấp phổ biến được yêu cầu bao gồm bằng đại học/chứng chỉ kinh tế, thương mại, marketing hoặc các ngành liên quan.

4.2. Kỹ năng giao tiếp

Khả năng giao tiếp là yếu tố quan trọng khi tuyển dụng Market Research. Bạn cần biết cách đặt câu hỏi hiệu quả và lắng nghe để thu thập thông tin chính xác từ đối tượng mục tiêu. Ngoài ra, việc truyền đạt rõ ràng các kết quả phân tích và ý tưởng đến các phòng ban khác cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

4.3. Kỹ năng phân tích dữ liệu

Phân tích thị trường đòi hỏi kỹ năng thu thập và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Các kỹ năng cần thiết bao gồm phân tích thống kê, nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính. Sự thành thạo trong việc sử dụng các công cụ và phương pháp phân tích sẽ giúp bạn nhận diện xu hướng, cơ hội cũng như thách thức trên thị trường, từ đó đưa ra các đề xuất chiến lược phù hợp.

4.4. Kỹ năng quản lý thời gian

Làm việc trong môi trường nhịp độ nhanh, nhân viên Market Research cần biết cách quản lý thời gian hiệu quả. Việc sắp xếp thứ tự ưu tiên, lập kế hoạch và hoàn thành công việc đúng hạn là những kỹ năng cần thiết để duy trì năng suất. Tạo lịch trình cụ thể và tuân thủ "giờ nào việc đó" sẽ giúp bạn tối ưu hóa hiệu quả làm việc.

4.5. Kỹ năng sử dụng công nghệ

Trong thời đại 4.0, kỹ năng sử dụng các công cụ công nghệ là yếu tố then chốt. Các phần mềm phân tích dữ liệu như Excel, SPSS hoặc các nền tảng BI là những công cụ hỗ trợ đắc lực. Thành thạo các công cụ này giúp tăng tốc quá trình xử lý và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu một cách chính xác hơn.

Việc làm Market Research yêu cầu ứng viên có kiến thức, kỹ năng thu thập và xử lý dữ liệu

5. Những khó khăn trong việc làm market research

Market Research tuyển dụng mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn nhưng đồng thời cũng đi kèm với không ít thách thức đòi hỏi nhân viên phải nỗ lực vượt qua. Dưới đây là những khó khăn phổ biến mà người làm trong lĩnh vực này thường gặp phải:

5.1. Cạnh tranh trong thị trường lao động

Sự phát triển không ngừng của ngành nghiên cứu thị trường đã tạo nên một môi trường cạnh tranh gay gắt. Nhu cầu tuyển dụng market research ngày càng tăng kéo theo yêu cầu cao về trình độ học vấn, kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm làm việc. Để nổi bật trong số lượng lớn ứng viên, người làm nghề cần không ngừng học hỏi, phát triển bản thân và chứng minh năng lực thông qua kết quả công việc cụ thể.

5.2. Khó khăn trong việc duy trì cập nhật kiến thức và công nghệ mới

Thị trường không ngừng thay đổi, kéo theo đó là sự phát triển liên tục của công nghệ và các phương pháp nghiên cứu. Nhân viên nghiên cứu thị trường phải dành nhiều thời gian để cập nhật kiến thức về các xu hướng tiêu dùng, công cụ phân tích dữ liệu, cũng như các phần mềm hỗ trợ mới. Việc theo kịp những thay đổi này không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực mà còn tạo thêm áp lực lớn, đặc biệt trong bối cảnh các nhà tuyển dụng market research luôn ưu tiên ứng viên thành thạo công nghệ và có khả năng thích nghi nhanh chóng.

5.3. Áp lực trong việc đảm bảo chất lượng và thời gian phát hành

Công việc nghiên cứu thị trường đòi hỏi sự chính xác cao trong việc thu thập, phân tích dữ liệu và đưa ra báo cáo. Tuy nhiên, các dự án thường phải hoàn thành trong thời gian ngắn để đáp ứng yêu cầu kinh doanh. Áp lực từ việc vừa phải đảm bảo chất lượng dữ liệu, vừa phải hoàn thành đúng thời hạn khiến công việc trở nên căng thẳng. Điều này cũng là lý do khiến các doanh nghiệp khi tuyển dụng market research luôn ưu tiên những ứng viên có khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả.

Tóm lại, dù ngành nghiên cứu thị trường mang đến nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng không thiếu thử thách. Để thành công trong ngành này, nhân viên cần không ngừng nâng cao kỹ năng, cập nhật kiến thức và làm chủ công nghệ. Chính vì vậy, việc tuyển dụng market research luôn được các doanh nghiệp quan tâm và đây là cơ hội để các ứng viên tài năng khẳng định vị thế của mình trong một lĩnh vực đầy triển vọng.