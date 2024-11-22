Tuyển Nhân Sự thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH MTV SƠN HÀ HUẾ
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế: KCN Phú Đa, Phú Vang, Huyện Phú Vang
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
-Lập kế hoạch đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm và cung ứng nhân viên cho các vị trí của doanh nghiệp
-Kiểm tra, giám sát việc chấm công và quản lý các chế độ như nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ bù, tăng ca, v.vv..
-Theo dõi, cập nhật chế độ bảo hiểm.
-Cập nhật các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách, lương để bổ sung kịp thời cho doanh nghiệp của mình.
-Quản lý hợp đồng lao động cho nhân viên, hồ sơ nhân viên, biên chế nhân sự.
-Tính lương, thưởng, chế độ
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Có ít nhất 1 trong các kinh nghiệm sau: chấm công, làm lương, tuyển dụng, bảo hiểm.
+ Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo (word, excel)
+ Kỹ năng tư vấn pháp luật
+ Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo (word, excel)
+ Kỹ năng tư vấn pháp luật
Tại CÔNG TY TNHH MTV SƠN HÀ HUẾ Thì Được Hưởng Những Gì
+ Mức lương: Theo thỏa thuận
+ Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
+ Hỗ trợ: con nhỏ, xăng xe, thưởng năng suất nhà máy, Thưởng chấp hành nội quy
+ Bố trí xe đưa đón cho nhân viên
+ Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
+ Hỗ trợ: con nhỏ, xăng xe, thưởng năng suất nhà máy, Thưởng chấp hành nội quy
+ Bố trí xe đưa đón cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SƠN HÀ HUẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI