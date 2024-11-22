Tuyển Nhân Sự thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: KCN Phú Đa, Phú Vang, Huyện Phú Vang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

-Lập kế hoạch đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm và cung ứng nhân viên cho các vị trí của doanh nghiệp

-Kiểm tra, giám sát việc chấm công và quản lý các chế độ như nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ bù, tăng ca, v.vv..

-Theo dõi, cập nhật chế độ bảo hiểm.

-Cập nhật các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách, lương để bổ sung kịp thời cho doanh nghiệp của mình.

-Quản lý hợp đồng lao động cho nhân viên, hồ sơ nhân viên, biên chế nhân sự.

-Tính lương, thưởng, chế độ

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Có ít nhất 1 trong các kinh nghiệm sau: chấm công, làm lương, tuyển dụng, bảo hiểm.

+ Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo (word, excel)

+ Kỹ năng tư vấn pháp luật

Tại CÔNG TY TNHH MTV SƠN HÀ HUẾ Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương: Theo thỏa thuận

+ Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

+ Hỗ trợ: con nhỏ, xăng xe, thưởng năng suất nhà máy, Thưởng chấp hành nội quy

+ Bố trí xe đưa đón cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SƠN HÀ HUẾ

