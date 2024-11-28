Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phượng Bãi, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Thực hiện công tác C&B:
Tính lương, thưởng hàng tháng cho toàn bộ nhân sự công ty (Trụ sở chính, chi nhánh SG, BN);
Thực hiện các công việc tổng thể và chịu trách nhiệm cuối cùng liên quan tới nghiệp vụ BHXH;
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nguồn nhân lực:
Xây dựng định biên nhân sự toàn công ty;
Lập kế hoạch tuyển dụng dựa trên kế hoạch đề xuất của các bộ phận và chỉ đạo của BGĐ;
Lập kế hoạch ngân sách tuyển dụng;
Đề xuất chính sách lương, điều chỉnh lương, chế độ phúc lợi hàng năm:
Xây dựng, đề xuất chính sách lương cho các vị trí;
Đề xuất danh sách điều chỉnh mức lương;
Đề xuất phương án du lịch hè hàng năm;
Quản lý hệ thống đánh giá nhân sự và tuân thủ quy định
Tổ chức đánh giá định kỳ vào tháng 01 và 07 hàng năm;
Phối hợp và hỗ trợ các TBP xây dựng hệ thống đánh giá KPI;
Theo dõi, đánh giá CBCNV tuân thủ thực hiện nội quy công ty.
Quản lý Quan hệ lao động
Thực hiện kiểm tra, việc thực hiện các Quy trình, Quy định của NLĐ
Tư vấn, giải đáp thắc mắc về chế độ chính sách công ty cho nhân viên.
Hỗ trợ công tác theo dõi, đánh giá hiệu suất của người lao động.
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, đảm bảo đúng luật và đảm bảo quyền lợi cho nhân viên và Công ty; đồng thời xây dựng và duy trì môi trường làm việc lành mạnh, tích cực.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên Nữ sinh năm 1993-2000;
- Tốt nghiệp Cao đẳng/đại học ngành Quản trị KD, QT nhân lực, Luật,...
- Có > 2năm kinh nghiệm vị trí tương đương;
- Có khả năng bao quát công việc, xây dựng mục tiêu kế hoạch, nhạy bén và quyết đoán xử lý công việc;
- Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc;
- Thành thạo các công cụ word, excel, tiếng anh cơ bản.

Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cơ bản: 10.000.000-13.000.000 vnđ/ Tháng+ Phụ cấp ăn 25.000đ/ngày
- Thưởng sinh nhật, lễ tết, thưởng theo quy định của công ty, đánh giá năng lực nhân viên 6 tháng/lần;
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cạnh tranh và năng động;
- Thực hiện đầy đủ các chế độ theo Luật lao động và BHXH hiện hành;
- Đào tạo nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn;
- Tham gia các hoạt động đoàn thể và văn hóa doanh nghiệp;
- Được đi thăm quan du lịch hàng năm, dã ngoại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường

Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ dân phố Yên Phúc, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

