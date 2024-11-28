Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: The nine, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

QUẢN LÝ CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG:
Quản lý Công tác hành chính văn phòng: nội quy, quy chế VP (Trang phục, vệ sinh, cảnh quan văn phòng, cấp phát VPP...).
Phối hợp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ hậu cần phục vụ các hoạt động chung của Công ty (Team building, liên hoan, YEP ...).
Tổ chức và quản lý công tác văn thư.
QUẢN LÝ CHI PHÍ, TÀI SẢN:
Thực hiện công tác quản lý Tài sản, công cụ dụng cụ, dịch vụ thuê ngoài.
Kiểm soát chi phí hành chính theo quy định/chính sách của công ty.
Một số công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.
QUẢN LÝ NHÂN SỰ:
Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quy trình nhận việc, nghỉ việc, quản lý thời gian làm việc.
Giám sát việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm sức khỏe, thuế TNCN. Thực thi các chính sách phúc lợi dành cho nhân viên (thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, sinh con...)
Quản lý HĐLĐ: Thông báo và theo dõi quá trình đánh giá công việc của nhân viên thử việc, nhân viên hết hạn HĐLĐ. In kí hợp đồng lao động.
Quản lý hồ sơ giấy tờ nhân sự, hồ sơ liên quan đến hoạt động của Công ty.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự hoặc các chuyên ngành tương đương
Có kinh nghiệm làm chuyên môn hành chính nhân sự từ 2-3 năm trở nên
Có kỹ năng tổ chức, quản lý sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công
Am hiểu luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN, tuyển dụng ...
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
Có kỹ năng giải quyết công việc tốt.

Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12,000,000 - 20,000,000 VNĐ (Theo năng lực)
Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp gửi xe
Thưởng tháng lương thứ 13 (Tùy tình hình kinh doanh có thể thưởng bonus)
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHLĐ, nghỉ mát, lễ tết... theo quy định của công ty
Du lịch biển, teambuilding và các CLB sinh hoạt thường xuyên như bóng đá, bơi lội
Tổ chức sinh nhật định kỳ hàng tháng và liên hoan vào một số thời điểm khác trong năm
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc nâng cao hiệu quả làm việc
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 từ Thứ Hai – Thứ Sáu (Nghỉ Thứ Bảy và Chủ Nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 08 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội

