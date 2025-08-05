Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thiết Kế Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 Nguyễn Đức Thuận, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

Tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc, phàn nàn của khách hàng và đưa ra hướng giải quyết.

Tiếp nhận các dự án website đã hoàn thành để cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tiếp theo liên quan: Domain, Email, Hosting, Quảng cáo web

Chăm sóc khách hàng mới về dịch vụ sản phẩm của công ty.

Tiếp nhận và xúc tiến yêu cầu chỉnh sửa web, nâng cấp web.

Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng web cho khách hàng.

Tiếp nhận và xúc tiến yêu cầu chăm sóc web: Cập nhật nội dung, hình ảnh bài viết cho khách hàng,...

Yêu Cầu Công Việc

Khả năng giao tiếp tốt, hòa đồng, hội nhập nhanh.

Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Có hiểu biết về website.

Giỏi vi tính văn phòng (word, excel).

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí chăm sóc khách hàng.

Phẩm chất cá nhân: Nhanh nhẹn, Trung thực, nhiệt tình công tác.

Quyền Lợi

Làm việc theo giờ Hành chính (8h / ngày), được nghỉ 2 chiều thứ 7.

Mức lương cạnh tranh, tăng theo năng lực: Mức lương trao đổi khi phỏng vấn, căn cứ theo kinh nghiệm

Mức lương sau khi kết thúc thử việc: Lương chỉ tiêu + Lương Hoa hồng

Nhiều cơ hội thăng tiến theo đúng năng lực.

Được hưởng các chế độ theo luật lao động nhà nước (BHXH, BHYT)

Được đào tạo thêm về kĩ năng nghề nghiệp và kiến thức chuyên môn để làm việc

Có nhiều chính sách đãi ngộ, đặc biệt như thưởng nóng hàng tháng theo kết quả làm việc hoặc những kế hoạch đột phá;

Môi trường làm việc thân thiện,năng động, sáng tạo và đoàn kết.

Được đi du lịch cùng với công ty hàng năm

Có chính sách phúc lợi cho các dịp lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn,...

Cách Thức Ứng Tuyển

