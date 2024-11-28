Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 246 - 248 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

1/ CnB

- Thực hiện chấm công, tính lương, phúc lợi ... cho người lao động theo nội quy quy chế công ty.

- Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của người lao động liên quan về lương, thưởng...

- Thực hiện các hạng mục liên quan đến BHXH, Thuế TNCN cho người lao động

- Kiểm soát và lưu trữ hồ sơ nhân sự;

- Đề xuất, xây dựng chính sách lương thing, quy trình liên quan đến phòng HCNS.

2/ Tuyển dụng

- Thực hiện công tác tuyển dụng, tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng (truyền thông, web, hội nhóm ...hiệu quả)

- Tham gia thiết lập bảng mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng.

- Sàng lọc hồ sơ, kiểm tram đánh giá năng lực của ứng viên, liên hệ với các ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn và trực tiếp tham gia phỏng vấn.

- Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển và gửi thư cảm ơn đối với ứng viên không đạt.

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng hàng năm, cập nhật các thông tin liên quan đến lao động trên thị trường.

- Duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng, xây dựng và quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng cho từng vị trí.

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng hàng năm, cập nhật và sắp xêp các chỉ số đo lường hiệu quả tuyển dụng.

3/ Hành chính

- Quản lý văn thư, hồ sơ nhân sự ,lưu trữ hồ sơ theo đúng qui định

- Quản lý tài sản công cụ dụng cụ.

- Phụ trách ghi nhận nội dung các buổi họp, tổng hợp các báo cáo và lưu trữ

- Cập nhật và báo cáo tình hình nhân sự , điểm danh đầu ngày, báo cơm, tính tiền cơm.

- Quản lý Văn phòng, phòng họp nhằm đảm bảo các khu vực làm việc được sạch sẽ và ngăn nắp

- Theo dõi và quyết toán các chi phí Văn phòng có liên quan.

- Hỗ trợ tổ chức cá sự kiện nội bộ du lịch, sinh nhật , tất niên....

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam/Nữ

- Độ tuổi: 24 - 30 tuổi

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị nguồn nhân lực hoặc các ngành có liên quan.

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại các Công ty liên quan đến ngành sản xuất hoặc kinh doanh hàng tiêu dùng nhanh.

- Am hiểu Luật lao động, Luật bảo hiểm.

- Kỹ năng quản lý tốt.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu.

- Chịu được áp lực công việc.

- Kỹ năng ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp

- Kỹ năng vi tính: Word, Excel, Power point,... tốt

Quyền Lợi

Thu nhập hấp dẫn + Đãi ngộ xứng tầm.

Phục vụ ăn trưa, trà, cà phê tại văn phòng.

BHXH, Y tế theo quy định của luật.

Thưởng tháng 13, 14, du lịch.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

