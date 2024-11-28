Tuyển Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty CP vận tải ô tô số 2
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP vận tải ô tô số 2

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 136 Sài Đồng

- Long Biên

- Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

+Hỗ trợ thực hiện triển khai kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, duy trì, phát triển nguồn nhân lực.
-Tuyển đủ, đúng, số lượng và thời gian theo nhu cầu của chi nhánh. Lựa chọn được các ứng viên chất lượng phù hợp với yêu cầu, chiến lược phát triển của Công ty theo từng giai đoạn
+Phối hợp với các phòng ban để tổ chức nhận việc, chào đón nhân viên mới (gửi thông báo chào mừng NV mới, thông báo đến các phòng ban, sắp xếp chỗ ngồi, văn phòng phẩm, cấp phát thiết bị,...)
-Khai báo tăng, giảm chính xác, đảm bảo thời gian và đúng quy định
+Soạn thảo, lưu trữ công văn đến, công văn đi, quyết định, hợp đồng...
-Kịp thời, chính xác
+Phối hơp với Phòng Tài chính kế toán để thực hiện thanh toán các khoản chi phí
-Đầy đủ chứng từ ( có kí duyệt xác nhận đầy đủ từ cấp quản lý). Đảm bảo chính xác và đúng quy trình thanh toán
+Quản lý văn phòng phẩm, nước uống, đồ dùng vệ sinh, ... (tổng hợp, đề xuất mua, cấp phát...)
-Theo quy định và định mức
+Quản lý và cấp phát đồng phục
+'Hỗ trợ xác nhận hạn mức chi phí công tác, hỗ trợ hậu cần cho NV đi công tác (đặt vé máy bay, phòng ở, phương tiện di chuyển, ...) khi được đề nghị
-Kịp thời và theo đúng quy định
Tổ chức thực hiện các chương trình nội bộ (phương án nghỉ, thưởng các ngày kỷ niệm, lễ, tết....), triển khai nội quy, văn hoá nội bộ.
-Các chương trình phát triển VH và truyền thông nội bộ. Đảm bảo lợi ích cả bên trong và bên ngoài Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp ngành Quản trị nhân lực, luật, hành chính công và các ngành liên quan
Có kiến thức tốt về Hành Chính nhân sự, và các văn bản luật liên quan
Am hiểu luật lao động, thuế TNCN
Hiểu rõ các quy định và quy chuẩn khác trong lĩnh vực HC-NS
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực HCNS
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.-
Nhanh nhẹn, tự tin, nhiệt tình, Có trách nhiệm với công việc.
Ham học hỏi, tác phong làm việc khoa học và chuyên nghiệp

Tại Công ty CP vận tải ô tô số 2 Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập : Thỏa thuận
2. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong Công ty
3. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và mang đến nhiều cơ hội học tập, phát triển bản thân
4. Tham gia các hoạt động du lịch, sinh nhật, sự kiện....
5. Được đào tạo từ những chuyên gia nâng cao khả năng phát triển
6. Các chế độ phúc lợi về bảo hiểm XH, Bảo hiểm Y tế theo quy định pháp luật
7. Ứng viên: Nam, nữ: Từ 25-30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP vận tải ô tô số 2

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 62 Phố Hoa Lâm- P. Việt Hưng , Q Long Biên , TP . Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

