Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng đào tạo hàng tháng, hàng năm.

Theo dõi chấm công, lịch làm việc, lịch công tác của các bộ phận khác.

Chấm công, tính lương, tính KPIs.

Mua sắm VPP hàng tháng, nước uống cho văn phòng, đồ lễ cúng

Theo dõi, tổng hợp, thanh toán chi phí Hành chính, công tác phí

Theo dõi TSCĐ, sửa chữa các trang thiết bị văn phòng công ty.

Thực hiện các báo cáo định kỳ hàng tháng liên quan đến công việc được phân công.

Quản lý văn phòng luôn sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp.

Đề xuất và thực hiện cải tiến, đổi mới, tối ưu hoạt động của phòng

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ.

Kỹ năng giao tiếp khéo léo, phong thái giọng nói tự tin, thuyết phục.

Trung thực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và quyết đoán trong công việc.

Chịu được áp lực trong công việc.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Luật, Hành chính, Nhân sự, Văn thư lưu trữ, Quản trị...

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí nhân viên hành chính, nhân sự hoặc các vị trí tương đương

Có kiến thức về nghiệp vụ văn thư - lưu trữ, quản lý nhân sự, bảo hiểm, hợp đồng lao động, quan hệ lao động...

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.

Độ tuổi: từ 26-32 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Xem xét tăng lương mỗi năm.

Nghỉ phép, lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

Được đóng BHXH, BHYT theo quy định.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.

Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR

