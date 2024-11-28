Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 140 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng đào tạo hàng tháng, hàng năm.
Theo dõi chấm công, lịch làm việc, lịch công tác của các bộ phận khác.
Chấm công, tính lương, tính KPIs.
Mua sắm VPP hàng tháng, nước uống cho văn phòng, đồ lễ cúng
Theo dõi, tổng hợp, thanh toán chi phí Hành chính, công tác phí
Theo dõi TSCĐ, sửa chữa các trang thiết bị văn phòng công ty.
Thực hiện các báo cáo định kỳ hàng tháng liên quan đến công việc được phân công.
Quản lý văn phòng luôn sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp.
Đề xuất và thực hiện cải tiến, đổi mới, tối ưu hoạt động của phòng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ.
Kỹ năng giao tiếp khéo léo, phong thái giọng nói tự tin, thuyết phục.
Trung thực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và quyết đoán trong công việc.
Chịu được áp lực trong công việc.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Luật, Hành chính, Nhân sự, Văn thư lưu trữ, Quản trị...
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí nhân viên hành chính, nhân sự hoặc các vị trí tương đương
Có kiến thức về nghiệp vụ văn thư - lưu trữ, quản lý nhân sự, bảo hiểm, hợp đồng lao động, quan hệ lao động...
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.
Độ tuổi: từ 26-32 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
Xem xét tăng lương mỗi năm.
Nghỉ phép, lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định.
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.
Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 109 Đường Số 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

