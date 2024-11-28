Tuyển Hành Chính thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tòa nhà Viettel, Lê Hồng Phong, Hải An, Quận Hải An

• Thực hiện tuyển dụng, điều động nhân sự, quản lý, đánh giá hiệu quả nguồn nhân lực. Chi trả lương thưởng, chế độ chính sách cho CBNV.

• Quản lý mã số thuế TNCN, kê khai, khấu trừ và quyết toán thuế TNCN. Quản lý hồ sơ của CBNV.

• Cấp phát bảo hộ lao động, theo dõi cấp chứng chỉ ATLĐ, an toàn điện cho CBNV

• Công tác văn thư lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu, đảm bảo hành chính văn phòng.

• Nam/nữ, độ tuổi: không quá 32 tuổi

• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: quản trị nhân lực, kinh tế nguồn nhân lực, kinh tế lao động, hành chính, luật, quản trị kinh doanh.

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

• Ưu tiên: hiểu biết về luật lao động, luật BHXH, tiền lương... và công tác văn thư lưu trữ.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 12.000.000TR/tháng + Phụ cấp 930.000 + Thưởng doanh thu . Tổng thu nhập không dưới 20 triệu/tháng.

• Thời gian làm việc từ T2-T6 + 1 ngày thứ 7/tháng

• Phúc lợi Tập đoàn: 48tr/năm bao gồm thưởng các ngày lễ tết của Việt Nam

• Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty.

• Được hưởng chế độ nghỉ mát, nghỉ phép hằng năm. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ Tết theo quy định....

• Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.

• Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

• Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.

• Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company

