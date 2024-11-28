Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình: Khách sạn Mandala Retreats Kim Bôi, Kim Bôi, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

• Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng thay thế hoặc bổ sung từ các Trưởng bộ phận, Ban Giám đốc
• Thực hiện công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự
• Theo dõi quá trình nhận việc và thử việc của nhân sự
• Thực hiện theo dõi và báo cáo tuyển dụng theo ngày/tháng/quý
• Theo dõi, soạn thảo văn bản đi – đến, hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự công ty.
• Thực hiện công tác chấm công, tính lương cho toàn bộ nhân viên các bộ phận.
• Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ khoa học, đầy đủ, chính xác
• Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo từ Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm: 02 năm trở lên ở vị trí hành chính nhân sự tổng hợp; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các khách sạn/resort/khu căn hộ
Có kỹ năng giao tiếp và trình bày văn bản tốt
Có kỹ năng tổ chức tốt công việc hành chính
Sử dụng thành thành thạo vi tính
Làm việc có tinh thần đồng đội, hỗ trợ nhau trong công việc
Trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, xét tăng lương, thưởng lễ tết, thưởng tháng, quý, lương tháng thứ 13+++;
Được dẫn dắt và phát triển đội nhóm riêng; Được định hướng rõ ràng con đường phát triển sự nghiệp tại Tập đoàn;
Có cơ hội nâng cao kiến thức và tạo dựng mối quan hệ với người thành công trong lĩnh vực Khách sạn; Được tham gia khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng, talkshow hấp dẫn;
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm & phúc lợi theo quy định của Nhà nước và được hưởng thêm các chính sách đãi ngộ dành riêng cho CBCNV của Tập đoàn (Phụ cấp, du lịch, team building, chăm sóc sức khoẻ, CLB thể thao, cà phê & trà chiều...);

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

