Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hòa Bình

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: Khách sạn Mandala Retreats Kim Bôi, Kim Bôi, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

• Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng thay thế hoặc bổ sung từ các Trưởng bộ phận, Ban Giám đốc

• Thực hiện công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự

• Theo dõi quá trình nhận việc và thử việc của nhân sự

• Thực hiện theo dõi và báo cáo tuyển dụng theo ngày/tháng/quý

• Theo dõi, soạn thảo văn bản đi – đến, hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự công ty.

• Thực hiện công tác chấm công, tính lương cho toàn bộ nhân viên các bộ phận.

• Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ khoa học, đầy đủ, chính xác

• Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo từ Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm: 02 năm trở lên ở vị trí hành chính nhân sự tổng hợp; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các khách sạn/resort/khu căn hộ

Có kỹ năng giao tiếp và trình bày văn bản tốt

Có kỹ năng tổ chức tốt công việc hành chính

Sử dụng thành thành thạo vi tính

Làm việc có tinh thần đồng đội, hỗ trợ nhau trong công việc

Trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, xét tăng lương, thưởng lễ tết, thưởng tháng, quý, lương tháng thứ 13+++;

Được dẫn dắt và phát triển đội nhóm riêng; Được định hướng rõ ràng con đường phát triển sự nghiệp tại Tập đoàn;

Có cơ hội nâng cao kiến thức và tạo dựng mối quan hệ với người thành công trong lĩnh vực Khách sạn; Được tham gia khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng, talkshow hấp dẫn;

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm & phúc lợi theo quy định của Nhà nước và được hưởng thêm các chính sách đãi ngộ dành riêng cho CBCNV của Tập đoàn (Phụ cấp, du lịch, team building, chăm sóc sức khoẻ, CLB thể thao, cà phê & trà chiều...);

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

