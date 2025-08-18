Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Thửa đất số 375, tờ bản đồ số 2, QL61C, KV4, P. Ba Láng, Cái Răng, Quận Cái Răng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT đang là nhà cung cấp thiết bị thể thao lớn nhất Việt Nam với thương hiệu KINGSPORT (ghế Massage, máy chạy bộ, xe đạp tập, xe đạp điện, xe máy điện...), hệ thống hơn 150 cửa hàng, 1.200 nhân sự trên cả nước. Công việc cụ thể của vị trí bao gồm:

Thực hiện bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm, thiết bị của Công ty và cho khách hàng

Lắp đặt máy móc, thiết bị và hướng dẫn khách sử dụng các sản phẩm của Công ty

Kiểm tra các sản phẩm tại showroom, đảm bảo các sản phẩm luôn vận hành tốt.

Hỗ trợ giao hàng về nhà khách để lắp đặt sản phẩm cho khách.

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ 8h00 -17h00 (Off 1 ngày/ tuần)

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam - độ tuổi 22 - 35

Có thể di chuyển đến nhà khách hàng trong khu vực để hỗ trợ bảo hành sản phẩm

Kinh nghiệm làm việc liên quan sửa chữa/ bảo trì/ bảo hành các thiết bị máy móc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện/ điện tử/ điện tự động hóa/…

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 09 - 14 triệu/tháng

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

Được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ

Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng

Du lịch, team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin