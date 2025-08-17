Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: số 35 Mậu Thân, An Nghiệp, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng về sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm.

- Hướng dẫn khách hàng trong quá trình tham gia, duy trì hợp đồng và quyền lợi bảo hiểm.

- Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong các hoạt động tư vấn, chăm sóc khách hàng sau bán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ/Nam, ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp

- Chiều cao từ 1m60 trở lên (nữ từ 1m58 trở lên)

- Độ tuổi: 22 – 30

- Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe

- Năng động, nhiệt huyết, có tinh thần cầu tiến

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng, trợ cấp thu nhập theo quy định của công ty.

- Được thưởng du lịch hằng năm.

- Tham gia team building và nhiều hoạt động hấp dẫn.

- Môi trường làm việc năng động, hiện đại và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC

