Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ: số 35 Mậu Thân, An Nghiệp, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng về sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm.
- Hướng dẫn khách hàng trong quá trình tham gia, duy trì hợp đồng và quyền lợi bảo hiểm.
- Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong các hoạt động tư vấn, chăm sóc khách hàng sau bán.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ/Nam, ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp
- Chiều cao từ 1m60 trở lên (nữ từ 1m58 trở lên)
- Độ tuổi: 22 – 30
- Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe
- Năng động, nhiệt huyết, có tinh thần cầu tiến
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thưởng, trợ cấp thu nhập theo quy định của công ty.
- Được thưởng du lịch hằng năm.
- Tham gia team building và nhiều hoạt động hấp dẫn.
- Môi trường làm việc năng động, hiện đại và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
