Tuyển Trưởng ca TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ: Số 1B/1 Khu vực 3, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý, sắp xếp công việc các bộ phận trong ca làm
- Đào tạo và giám sát nhân viên trong ca
- Đảm bảo chất lượng phục vụ, chất lượng món và vệ sinh trong ca.
- Giải quyết các tình huống phát sinh trong ca
- Kiểm soát nguyên vật liệu
- Báo cáo tồn kho, doanh thu, tình hình nhân sự trong ca.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm trưởng ca nhà hàng/ quán ăn/ quán cafe trên 1 năm
- Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh
- Trung thực, trách nhiệm, làm việc nhóm tốt
- Ưu tiên có thể làm việc lâu dài.
Tại TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYT, phép năm theo quy định của pháp luật.
- Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện.
- Làm việc theo ca, nghỉ 1 ngày/tuần.
- Địa điểm làm việc: Quán cafe Lalala - Số 1B/1 Khu vực 3, Phường Tân An, Thành phố Cần Thơ (Hẻm 51)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
