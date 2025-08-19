Tuyển Trưởng ca TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: Số 1B/1 Khu vực 3, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, sắp xếp công việc các bộ phận trong ca làm
- Đào tạo và giám sát nhân viên trong ca
- Đảm bảo chất lượng phục vụ, chất lượng món và vệ sinh trong ca.
- Giải quyết các tình huống phát sinh trong ca
- Kiểm soát nguyên vật liệu
- Báo cáo tồn kho, doanh thu, tình hình nhân sự trong ca.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm trưởng ca nhà hàng/ quán ăn/ quán cafe trên 1 năm
- Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh
- Trung thực, trách nhiệm, làm việc nhóm tốt
- Ưu tiên có thể làm việc lâu dài.

Tại TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYT, phép năm theo quy định của pháp luật.
- Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện.
- Làm việc theo ca, nghỉ 1 ngày/tuần.
- Địa điểm làm việc: Quán cafe Lalala - Số 1B/1 Khu vực 3, Phường Tân An, Thành phố Cần Thơ (Hẻm 51)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 Toà Nhà STS Tower, 11B Đại Lộ Hoà Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

