Tuyển Trưởng ca TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Số 1B/1 Khu vực 3, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, sắp xếp công việc các bộ phận trong ca làm

- Đào tạo và giám sát nhân viên trong ca

- Đảm bảo chất lượng phục vụ, chất lượng món và vệ sinh trong ca.

- Giải quyết các tình huống phát sinh trong ca

- Kiểm soát nguyên vật liệu

- Báo cáo tồn kho, doanh thu, tình hình nhân sự trong ca.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm trưởng ca nhà hàng/ quán ăn/ quán cafe trên 1 năm

- Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh

- Trung thực, trách nhiệm, làm việc nhóm tốt

- Ưu tiên có thể làm việc lâu dài.

Tại TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYT, phép năm theo quy định của pháp luật.

- Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

- Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện.

- Làm việc theo ca, nghỉ 1 ngày/tuần.

- Địa điểm làm việc: Quán cafe Lalala - Số 1B/1 Khu vực 3, Phường Tân An, Thành phố Cần Thơ (Hẻm 51)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin