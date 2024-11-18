Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Tây Ninh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tây Ninh: 994 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, TP Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Đón khách và tư vấn bán hàng tại cửa hàng
- Quản lý, vệ sinh cửa hàng và các sản phẩm trưng bày tại cửa hàng
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý
- Sản phẩm tại cửa hàng: Xe đạp thể dục, ghế massage, máy chạy bộ,..
- Thời gian làm việc:
+ Ca 1: Từ 8h00 - 14h30
+ Ca 2: Từ 14h30 - 21h00
Ca làm việc linh hoạt , theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ngoại hình tương đối, nữ cao trên 1m56
Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
