Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Tây Ninh

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: 994 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, TP Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Đón khách và tư vấn bán hàng tại cửa hàng

- Quản lý, vệ sinh cửa hàng và các sản phẩm trưng bày tại cửa hàng

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý

- Sản phẩm tại cửa hàng: Xe đạp thể dục, ghế massage, máy chạy bộ,..

- Thời gian làm việc:

+ Ca 1: Từ 8h00 - 14h30

+ Ca 2: Từ 14h30 - 21h00

Ca làm việc linh hoạt , theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình tương đối, nữ cao trên 1m56

- Có thể xoay ca

- Khả năng nhanh chóng nắm bắt kiến thức về bán hàng + sản phẩm

- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, sale hoặc những vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN,...

- Môi trường làm việc thân thiện, công bằng, minh bạch.

- Được ưu tiên lựa chọn địa chỉ làm việc thuận tiện gần nhà.

- Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng mềm thường xuyên.

- Cơ hội thăng tiến, phát triển trong vòng 06 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin