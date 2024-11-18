Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Tây Ninh

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Tây Ninh

CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: 994 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, TP Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Đón khách và tư vấn bán hàng tại cửa hàng
- Quản lý, vệ sinh cửa hàng và các sản phẩm trưng bày tại cửa hàng
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý
- Sản phẩm tại cửa hàng: Xe đạp thể dục, ghế massage, máy chạy bộ,..
- Thời gian làm việc:
+ Ca 1: Từ 8h00 - 14h30
+ Ca 2: Từ 14h30 - 21h00
Ca làm việc linh hoạt , theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình tương đối, nữ cao trên 1m56
- Có thể xoay ca
- Khả năng nhanh chóng nắm bắt kiến thức về bán hàng + sản phẩm
- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, sale hoặc những vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN,...
- Môi trường làm việc thân thiện, công bằng, minh bạch.
- Được ưu tiên lựa chọn địa chỉ làm việc thuận tiện gần nhà.
- Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng mềm thường xuyên.
- Cơ hội thăng tiến, phát triển trong vòng 06 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 104 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

