Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh sản phẩm gia dụng trong phạm vi công việc được giao.

- Lập kế hoạch bán hàng trong khu vực quản lý, phân bổ chỉ tiêu sản lượng, triển khai các chương trình khuyến mại trong khu vực mình quản lý.

- Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng theo chiến lược của Công ty.

- Xử lý các vấn đề kinh doanh tại các siêu thị mình phụ trách.

- Báo cáo tình hình hoạt động của đối thủ cạnh tranh, đề xuất phương án thích ứng với thị trường.

- Theo dõi, hỗ trợ khách hàng để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của hai bên.

- Và hoàn thành các công việc khác theo sự phân công Giám đốc bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

- Nam tuổi từ 28 trở lên.

- Có kiến thức tốt và ít nhất 3 năm kinh nghiệm về sản phẩm điều hòa, điện lạnh, nhiệt lạnh, gia dụng.

- Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý kênh phân phối hoặc kênh Siêu thị từ 3-5 năm.

- Ưu tiên có mối quan hệ tốt với các Đại lý phân phối điện máy.

- Có kỹ năng đàm phán, thuyết trình, thuyết phục.

- Có kỹ năng tổ chức, quản lý, giám sát, xây dựng kế hoạch, chiến lược,...

- Năng động, chủ động, nhiệt tình, nhạy bén, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm cao.

- Lý lịch rõ ràng, trung thực, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt huyết trong công việc.

Phúc Lợi

Lương, phép năm, BHXH, BHYT

Thưởng cuối năm, Lương tháng 13

Chế độ nghỉ mát, khám sức khỏe, year end party...theo chính sách của công ty

Phúc lợi đặc biệt khác dành cho nhân viên thâm niên

Qùa tết thiếu nhi, quà khuyến học.

Qùa/bánh các dịp lễ tết

Sinh nhật, hiếu hỷ, ma chay, thăm bệnh

Môi trường thân thiện, thoải mái, chuyên nghiệp, được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển

