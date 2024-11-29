Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội



Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh sản phẩm gia dụng trong phạm vi công việc được giao.
- Lập kế hoạch bán hàng trong khu vực quản lý, phân bổ chỉ tiêu sản lượng, triển khai các chương trình khuyến mại trong khu vực mình quản lý.
- Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng theo chiến lược của Công ty.
- Xử lý các vấn đề kinh doanh tại các siêu thị mình phụ trách.
- Báo cáo tình hình hoạt động của đối thủ cạnh tranh, đề xuất phương án thích ứng với thị trường.
- Theo dõi, hỗ trợ khách hàng để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của hai bên.
- Và hoàn thành các công việc khác theo sự phân công Giám đốc bộ phận

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 28 trở lên.
- Có kiến thức tốt và ít nhất 3 năm kinh nghiệm về sản phẩm điều hòa, điện lạnh, nhiệt lạnh, gia dụng.
- Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý kênh phân phối hoặc kênh Siêu thị từ 3-5 năm.
- Ưu tiên có mối quan hệ tốt với các Đại lý phân phối điện máy.
- Có kỹ năng đàm phán, thuyết trình, thuyết phục.
- Có kỹ năng tổ chức, quản lý, giám sát, xây dựng kế hoạch, chiến lược,...
- Năng động, chủ động, nhiệt tình, nhạy bén, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm cao.
- Lý lịch rõ ràng, trung thực, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt huyết trong công việc.

Tại Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, phép năm, BHXH, BHYT
Thưởng cuối năm, Lương tháng 13
Chế độ nghỉ mát, khám sức khỏe, year end party...theo chính sách của công ty
Phúc lợi đặc biệt khác dành cho nhân viên thâm niên
Qùa tết thiếu nhi, quà khuyến học.
Qùa/bánh các dịp lễ tết
Sinh nhật, hiếu hỷ, ma chay, thăm bệnh
Môi trường thân thiện, thoải mái, chuyên nghiệp, được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)

Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 19, Cao Ốc Flemington, 182 Lê Đại Hành, P.15, Q11

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

