Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Soundway làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 656/19 Đ. Cách Mạng Tháng Tám, P11, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tư vấn, bán hàng các sản phẩm loa, tai nghe, các thiết bị âm thanh công nghệ,...theo nhu cầu cho khách đến tham quan, mua sắm tại cửa hàng.

Trực tiếp giải đáp thắc mắc, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng các vấn đề gặp phải về sản phẩm, dịch vụ sau khi bán.

Sắp xếp, trưng bày, vệ sinh sản phẩm theo tiêu chuẩn của cửa hàng.

Đóng gói, lắp đặt, cài đặt, vận chuyển sản phẩm cho khách hàng khi được yêu cầu (có đồng nghiệp nam phối hợp cùng).

Ngoài ra, được hướng dẫn tự xây dựng content cho kênh TikTok mảng Karaoke của công ty (trong hệ sinh thái kênh của DSpace Audio), nên cần yêu thích ca hát và làm nội dung. Cách xây dựng kênh, quay dựng đều được đào tạo.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong vị trí bán hàng.

Giới tính Nữ ngoại hình khá, độ tuổi từ 20-25.

Có kiến thức và yêu thích các sản phẩm loa công nghệ, yêu âm nhạc.

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn bán hàng, xử lý tình huống.

Chủ động, nhanh nhẹn, chăm chỉ, cầu thị.

Làm việc 6 ngày/tuần.

Tại Công ty TNHH Soundway Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tháng từ 7-15 triệu, bao gồm: Lương cứng + thưởng doanh thu + thường kênh. Làm tốt nhận mức cao hơn theo doanh thu không giới hạn.

Chế độ đúng theo luật lao động, đóng bảo hiểm, chính sách ngoài giờ, nghỉ phép…

Xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm.

Được đào tạo kiến thức, kỹ năng để hoàn thiện bản thân và phát triển công việc.

Chính sách Ưu đãi giá cho nhân viên khi có nhu cầu mua sản phẩm tại công ty.

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.

Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Soundway

