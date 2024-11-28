Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 52 Thống Nhất, Phường Tân Thành, Tân Phú, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Chủ động tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng
Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ INTERNET, FPT PLAY, CAMERA, ... do FPT Telecom đang cung cấp
Đàm phán, thương lượng, xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng.
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên, từ 20 – 30 tuổi, chấp nhận sinh viên mới mới ra trường (Đã có xác nhận tốt nghiệp)
Đam mê kinh doanh.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt, có khả năng làm việc độc lập.
Chịu được áp lực cao trong công việc.
Có mối quan hệ rộng, đang kinh doanh hoặc từng làm công việc bán hàng là một lợi thế
Có smartphone và có phương tiện đi lại (Xe máy).

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

1. Đào tạo:
Được đào tạo tập trung 1 tuần các kỹ năng (Bán hàng, giao tiếp ...) , chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản ... MIỄN PHÍ
Đào tạo Onjob tại đơn vị và tham gia các khóa đào tạo nâng cao trong quá trình làm việc.
2. Thu nhập, chế độ:
Thu nhập tối thiểu: 8.000.000đ - 20.000.000đ và cao hơn tùy theo năng lực. Cùng nhiều chế độ thưởng khác nhau (Tháng, quý, năm...).
Công thức lương rõ ràng, đảm bảo tương xứng với hiệu quả công việc.
Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN, công đoàn theo quy định pháp luật.Được hưởng các chương trình phúc lợi nội bộ của tập đoàn FPT:
Khám sức khỏe định kỳ, ưu đãi cước FPT Telecom, ưu đãi mua hàng FPT shop.
Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm, nghỉ các ngày Lễ Tết, dịp đặc biệt của công ty; tôn vinh cá nhân xuất sắc và trao giải tại nước ngoài.
3. Môi trường, điều kiện làm việc:
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Văn hóa đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: Nghỉ mát, Teambuilding, Thi trạng, hội làng, Thể thao (Bóng đá, Bia-a, Tennis ...)
Được trang bị công cụ làm việc, các tools ứng dụng phục vụ cho công việc hiện đại, chuyên nghiệp.
Có nhiều cơ hội lên các vị trí cấp cao, manager tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, với hơn 30.000 nhân sự.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

