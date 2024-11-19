Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát làm việc tại Long An thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: công trình Việt Cường, Bến Lức

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Bảo trì, sửa chữa lắp đặt phần điện ( công trình cơ khí)

Bảo dưỡng hệ thống đèn điện, tủ điện

Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Trung cấp điện

Kinh nghiệm: 1 năm về Bảo trì sửa chữa điện

Làm việc tại bến lức Long An

Tại Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Lương thỏa thuận theo năng lực,kinh nghiệm

Thưởng lễ, Tết, Lương tháng 13

Tham gia đầy đủ BHXH, Bảo hiểm 24/24,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát

