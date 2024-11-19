Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát làm việc tại Long An thu nhập 10 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: công trình Việt Cường, Bến Lức
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Bảo trì, sửa chữa lắp đặt phần điện ( công trình cơ khí)
Bảo dưỡng hệ thống đèn điện, tủ điện
Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: Trung cấp điện
Kinh nghiệm: 1 năm về Bảo trì sửa chữa điện
Làm việc tại bến lức Long An
Kinh nghiệm: 1 năm về Bảo trì sửa chữa điện
Làm việc tại bến lức Long An
Tại Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Lương thỏa thuận theo năng lực,kinh nghiệm
Thưởng lễ, Tết, Lương tháng 13
Tham gia đầy đủ BHXH, Bảo hiểm 24/24,...
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Lương thỏa thuận theo năng lực,kinh nghiệm
Thưởng lễ, Tết, Lương tháng 13
Tham gia đầy đủ BHXH, Bảo hiểm 24/24,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kỹ Thuật Nam Thuận Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI