Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BA ĐÌNH làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Leman là thương hiệu trực thuộc CTCP Đầu tư và xây dựng Ba Đình, kinh doanh các dòng sản phẩm phụ gia gốc xi măng như vữa trộn sẵn, keo dán gạch, chống thấm, vữa rót không co ngót, phụ gia bê tông và mastic đa năng. Những sản phẩm này không chỉ hoàn thiện chuỗi giá trị của Badico, mà còn mang đến cho khách hàng giải pháp thi công toàn diện, từ nền móng đến hoàn thiện.

Phát triển Kênh Đại lý và Nhà thầu Xây dựng

Chăm sóc nhà phân phối khu vực miền Tây

Tìm kiếm, mở rộng và phát triển hệ thống đại lý phân phối sản phẩm phụ gia xây dựng.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đại lý phân phối, cửa hàng VLXD, nhà thầu xây dựng và các đối tác liên quan.

Tư vấn về sản phẩm, chính sách giá, chương trình khuyến mãi cho đại lý và nhà thầu.

Phối hợp triển khai hoạt động nhận diện thương hiệu tại điểm bán và người tiêu dùng.

Chăm sóc hệ thống khách hàng hiện có tại khu vực phụ trách.

Chăm sóc khách hàng và quản lý doanh số

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

Theo dõi công nợ, đảm bảo thu hồi công nợ đúng hạn từ các đại lý và đối tác.

Đảm bảo doanh số theo chỉ tiêu KPI được giao từ công ty.

Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ, nhu cầu khách hàng để đề xuất các chiến lược cải tiến sản phẩm/dịch vụ.

Báo cáo và phối hợp

Báo cáo công việc định kỳ và kết quả kinh doanh cho Quản lý trực tiếp.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh (vận chuyển, bảo hành, kỹ thuật…).

Đóng góp ý kiến xây dựng chương trình bán hàng và các hoạt động khuyến mãi hiệu quả hơn.

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm

Tốt nghiệp: THPT/Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm đi thị trường, ưu tiên đã từng làm việc trong lĩnh vực xi măng, phụ gia xi măng, chống thấm, vật liệu xây dựng hoặc phát triển kênh đại lý.

Độ tuổi: sinh từ năm 1995 trở về sau (ƯU TIÊN)

Kỹ năng và phẩm chất

Giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán và xây dựng mối quan hệ hiệu quả.

Tư duy kinh doanh, khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực.

Am hiểu thị trường VLXD và có mạng lưới khách hàng/đại lý là lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Trung thực, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BA ĐÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản theo năng lực

Thưởng doanh số theo tháng/quý/năm, thưởng tháng 13, thưởng Tết và các dịp lễ.

Phụ cấp: xăng xe, điện thoại, công tác phí.

Bảo hiểm: Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Đào tạo: Được hướng dẫn quy trình làm việc, kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Cơ hội phát triển: Thăng tiến lên các vị trí quản lý vùng/khu vực.

Phúc lợi khác: Du lịch hàng năm, mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BA ĐÌNH

