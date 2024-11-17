Tuyển Viễn thông Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Thái Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: KCN Biên Hòa 1, Đường Số 1, P.An Bình, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Viễn thông Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Sửa chữa máy móc, thiết bị điện trong nhà máy.

Thiết kế hệ thống điện , điện tử ,tủ phân phối, tủ động lực và tủ điều khiển.

Nghiên cứu nâng cấp thay thế những thiết bị lỗi thời .

Xây dựng hướng dẫn vận hành cho các thiết bị mới.

Chịu trách nhiệm trước tổ Trưởng về các vấn đề được giao phó.

Thực hiện một số công tác khác theo sự phân công của Tổ Trưởng.

Quy trình áp dụng:

Quy trình bảo trì máy móc sản xuất

Quy trình sữa chữa máy móc

Tiêu chuẩn ISO 9001-2015

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên nghành Điện – Điện tử, TĐH

Đọc hiểu chương trình PLC, biết cài đặt biến tần...

Trung thực, cẩn thận, năng động, có tinh thần trách nhiệm với công việc,

Có khả năng giải quyết vấn đề độc lập

Tại Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Thái Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép: 12 ngày/ năm.

Thưởng cuối năm, các ngày Lễ...

Chế độ ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật...

Được tham gia đầy đủ các chính sách: BHXH, BHYT, BHTN...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Thái Pro Company

