Tuyển Viễn thông Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Thái Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Viễn thông Tại Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Thái Pro Company
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: KCN Biên Hòa 1, Đường Số 1, P.An Bình, Biên Hoà
Mô Tả Công Việc Viễn thông Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Sửa chữa máy móc, thiết bị điện trong nhà máy.
Thiết kế hệ thống điện , điện tử ,tủ phân phối, tủ động lực và tủ điều khiển.
Nghiên cứu nâng cấp thay thế những thiết bị lỗi thời .
Xây dựng hướng dẫn vận hành cho các thiết bị mới.
Chịu trách nhiệm trước tổ Trưởng về các vấn đề được giao phó.
Thực hiện một số công tác khác theo sự phân công của Tổ Trưởng.
Quy trình áp dụng:
Quy trình bảo trì máy móc sản xuất
Quy trình sữa chữa máy móc
Tiêu chuẩn ISO 9001-2015
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên nghành Điện – Điện tử, TĐH
Đọc hiểu chương trình PLC, biết cài đặt biến tần...
Trung thực, cẩn thận, năng động, có tinh thần trách nhiệm với công việc,
Có khả năng giải quyết vấn đề độc lập
Tại Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Thái Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ phép: 12 ngày/ năm.
Thưởng cuối năm, các ngày Lễ...
Chế độ ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật...
Được tham gia đầy đủ các chính sách: BHXH, BHYT, BHTN...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Thái Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
