Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ BẤT ĐỘNG SẢN ALLIANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ BẤT ĐỘNG SẢN ALLIANCE
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Khu công nghiệp Dầu Giây, Thống Nhất, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Thực hiện bảo trì, sửa chữa điện, thang máy, máy lạnh, hệ thống shutter doors, hệ thống nâng hàng, thang máy, pccc, cấp thoát nước, và các công việc liên quan đến công tác bảo trì khác trong nhà mây
Thực hiện kiểm tra định kỳ, khắc phục sự cố kỹ thuật kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất không bị gián đoạn.
Lập bảng khối lượng công việc, vật tư cần thiết cho các hạng mục sửa chữa, bảo trì.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Điện, Điện tử, Công nghiệp Điện…. hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực bảo trì, sửa chữa thang máy. Có các hồ sơ an toàn liên quan, chứng chỉ kiểm tra thang máy là một lợi thế.
Chủ động, trung thực, trách nhiệm cao, sẵn sàng làm việc theo dự án và di chuyển khi cần.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực bảo trì, sửa chữa thang máy. Có các hồ sơ an toàn liên quan, chứng chỉ kiểm tra thang máy là một lợi thế.
Chủ động, trung thực, trách nhiệm cao, sẵn sàng làm việc theo dự án và di chuyển khi cần.
Tại CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ BẤT ĐỘNG SẢN ALLIANCE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.
Bảo hiểm 100% lương chính thức
Hỗ trợ chi phí di chuyển khi làm việc tại công trình/ dự án. (phụ cấp tính vào lương)
Nghỉ lễ, Tết theo chế độ Nhà Nước.
Cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Bảo hiểm 100% lương chính thức
Hỗ trợ chi phí di chuyển khi làm việc tại công trình/ dự án. (phụ cấp tính vào lương)
Nghỉ lễ, Tết theo chế độ Nhà Nước.
Cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ BẤT ĐỘNG SẢN ALLIANCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI