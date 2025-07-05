Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Salub Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 160 Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Xuất hoá đơn, ghi nhận các khoản thanh toán với khách hàng

- Tiếp nhận thông tin, duyệt lệnh giao hàng, kiểm tra, báo cáo khi phát sinh đơn hàng

- Lập hoá đơn, chứng từ bán hàng

- Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, lập công nợ phải thu-phải trả

- Nhắc nhở nhân viên sale hoàn thành công nợ với khách hàng.

- Theo dõi tình hình và thanh toán với nhà cung cấp

- Lập phiếu thu, phiếu chi và theo dõi thực hiện thu chi nội bộ, báo cáo sổ quỹ tiền mặt

- Tính giá vốn và nhập kho đầu vào trên phần mềm Misa

- Kiểm tra, điều chỉnh hợp lý Hóa đơn Chi phí tính giá vốn, xuất, điều chỉnh, thay thế HĐ GTGT

- Cập nhật, nhập liệu Hóa đơn bán ra trên MISA

- Kiểm tra Tờ khai hải quan khớp số liệu thông tin, sửa đổi, lưu trữ bộ hồ sơ bán hàng

- Lập báo cáo thu-chi theo ngày, hàng tồn kho theo tháng, công nợ theo tháng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Giới tính: Nữ - tuổi từ 23 đến 30.

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, có kinh nghiệm 1-3 năm

- Sử dụng thành thạo máy tính word, excel, ppt, phần mềm kế toán Misa

- Có sức khỏe tốt, năng động, trung thực, chính xác trong công việc.

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán. Biết tổng hợp và phân tích báo cáo

Tại Công ty TNHH Salub Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ10-12 triệu (tùy theo năng lực).

-Thưởng Lễ 30/4-1/5, Lễ Quốc Khánh 2/9

-Thưởng lương tháng 13, Tết Âm lịch, Tết Dương lịch, đặc biệt thưởng nóng khi có thành tích tốt.

- Các chế độ BHXH, các chế độ đồng phục, nghỉ phép, phúc lợi sinh nhật,... theo đúng Luật Lao động hiện hành. Đặt biệt sinh nhật được off 1 ngày hưởng nguyên lương

- Du lịch hàng năm trong/ ngoài nước, teambuilding cùng công ty.

- Công ty có máy tính làm việc;

- Được làm việc và đào tạo trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp và tạo điều kiện thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Salub Việt Nam

