Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty cổ phần phụ gia nhựa Mega làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Khu công nghiệp xã Nghĩa Long, Nghĩa Đàn

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Giao nhận ca: Đi làm theo ca sản xuất và tham gia họp đầu ca theo sự điều hành của trưởng ca sản xuất. Tiến hành giao và nhận thiết bị, công việc của bảo trì ca trước; cùng bảo trì ca đi kiểm tra thực tế tại các dây chuyền hoặc thiết bị; ký sổ bàn giao theo mẫu.

- Sau khi bàn giao ca nhận bắt đầu đi kiểm tra cân bột đá, cân dầu, cân thành phẩm và chụp ảnh báo cáo lên nhóm kiểm tra tets cân.

- Sau đó đi kiểm tra và chụp ảnh lượng nước phục vụ cho sản xuất và chụp ảnh báo lên nhóm báo cáo sự cố thiết bị.

- Tập trung bám sát các máy để theo dõi và xử lí sự cố trong ca.

- Bơm mỡ định kì cho các ổ bi của thiết bị.

- Thường xuyên vệ sinh tủ điện biến tần 2 ngày/1 lần.

- Các thiết bị có hiện tượng sự cố phải báo cáo quản lý để xin dừng máy xử lí ngay.

- Ngăn chặn những hình thức làm việc và xử lí của công nhân có thể gây ảnh hưởng đến thiết bị và nguy hiểm cho con người.

- Không chỉ kiểm tra những thiết bị các dây chuyền sản xuất bảo trì cần phải thường xuyên kiểm tra các thiết bị: Phòng thí nghiệm; xưởng màu; các hệ thống điện kho; văn phòng; nhà bếp; điện chiếu sáng bảo vệ an ninh nhà máy....

- Mỗi ngày đi kiểm tra hệ thống trạm điện và hệ thống dây nguồn 1 lần.

- Sẵn sàng tăng ca theo điều động để khắc phục sự cố lớn sau khi hết giờ.

- Phối hợp cùng bảo trì Hành chính để sữa chữa, lắp đặt, gia công.

- Hỗ trợ các bộ phận khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ từ Trung cấp trở lên chuyên ngành điện công nghiệp; điện tự động hoá.

- Có sức khỏe tốt, siêng năng chịu khó và tinh thần tránh nhiệm với công việc được giao.

- Nhận kế hoạch công việc hàng tháng/ tuần/ ngày của bộ phận và triển khai - thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Luôn trao dồi kinh nghiệm, học hỏi và đưa ra những phương án cải tiến có ích cho công ty

- Phải thực hiện nghiêm các quy trình; 5S; nội quy; quy định của công ty; bộ phận.

- Có tinh thần xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Tại Công ty cổ phần phụ gia nhựa Mega Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định, hấp dẫn (10 - 15 triệu đồng).

Có đầy đủ các chế độ phúc lợi, đóng BHXH, bảo hiểm TN, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm 24h,...

Du lịch hè hằng năm.

Khám sức khỏe định kỳ.

Thưởng các dịp lễ, tết, thưởng CBCNV có thành tích xuất sắc trong tháng,...

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phụ gia nhựa Mega

