Tuyển Nhân Viên C&B thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43/15 - 43/17 đường số 38, phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Quản lý mảng lương cho nhân viên

Lưu trữ, sắp xếp và cập nhật hồ sơ lương.

Xử lý các văn bản đề xuất tăng lương, kỷ luật và các chứng từ liên quan đến lương.

Theo dõi việc chấm công và đảm bảo nhân viên thực hiện đúng nội quy lao động.

Theo dõi và quản lý chế độ nghỉ phép, tăng ca, làm ngoài giờ,...

Cập nhật quy định mới của Pháp luật về các chế độ lương thưởng, chính sách,... để có sự bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp.

Giải đáp mọi thắc mắc của nhân viên về vấn đề tiền lương, phụ cấp.

Quản lý mảng thuế

Lên danh sách các nhân sự cần nộp thuế TNCN để làm hóa đơn thu nộp thuế.

Áp dụng công thức thu thuế trên bảng tính lương để đưa ra con số chính xác nhất.

Hướng dẫn hồ sơ và làm thủ tục đăng ký thuế cho nhân viên.

Viết và quản lý biên lai khấu trừ thuế TNCN.

Tổng hợp, quản lý số liệu thuế TNCN hàng tháng.

Báo cáo thuế TNCN hàng năm.

Tư vấn và hướng dẫn nhân viên về vấn đề thuế TNCN.

Quản lý mảng bảo hiểm & công đoàn

Cập nhật số liệu BHXH, BHYT, BHTN để hoàn thiện hồ sơ cho nhân viên.

Thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm như kiểm soát danh sách nhân sự, tăng, giảm và thanh toán chế độ.

Đảm bảo thực hiện chế độ phúc lợi cho nhân viên theo quy định của công ty và công đoàn.

Tư vấn, giải đáp và hướng dẫn nhân viên các vấn đề về bảo hiểm, chính sách, chế độ chung của công ty.

Theo dõi, cập nhật và báo cáo tình hình nhân sự cho trưởng bộ phận

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo

Có Kinh nghiệm ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương

Có tư duy logic, hệ thống và khả năng phân tích dữ liệu tốt

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu: Bạn sẽ là người tính lương hàng tháng cho tất cả nhân viên trong công ty nên bạn cần phải có tình yêu đích thực với các con số và có khả năng phân tích tốt.

Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật: Không chỉ thực hiện việc tính lương và phúc lợi , chuyên viên C&B còn phải nắm bắt những thay đổi về pháp luật để có thể xây dựng chính sách tiền lương phù hợp và mang lại lợi ích cho đôi bên.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Nhân sự có thâm niên từ 2 năm trở lên, được tham giao bảo hiểm cộng thêm

- Được khám sức khỏe 1 năm 1 lần

- Được đi du lịch 1 năm 1 đến 2 lần (tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh)

- Được thưởng lễ tết, sinh nhật

- Được tặng quà trung thu, quà sinh nhật

- Mỗi tháng 1 lần được tham gia hoạt động happy hour của công ty

- Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 (t2-t6), t7 được wfh (tùy bộ phận)

- Được tham gia các CLB rèn luyện sức khỏe: chạy bộ, cầu lông, đá banh...

- Được mua hàng của công ty với giá chiết khấu lên đến 60%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

