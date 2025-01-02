Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Aroki làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 117 Phan Đình Phùng, Cửa Nam, Vinh, Nghệ An, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và chăm sóc các đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty

Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng

Tiếp nhận các cuộc gọi từ khách hàng liên hệ đến tổng đài của Công ty để giải đáp các thắc mắc và cung cấp thông tin về sản phẩm, chính sách, dịch vụ của Aroki Việt Nam đến khách hàng

Cập nhật, lưu trữ thông tin khách hàng, các yêu cầu của khách hàng lên hệ thống quản trị thông tin khách hàng

Xử lý các yêu cầu của khách hàng trong phạm vi quyền hạn hoặc chuyển tiếp thông tin đến bộ phận chuyên trách để giải quyết

Thực hiện các cuộc gọi ra nhằm chăm sóc khách hàng và khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dich vụ bảo hành của công ty

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 20 - 35

Tối thiểu 3 tháng kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng về lĩnh vực Phụ kiện bếp, gia dụng

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành Dịch vụ khách hàng hoặc tương đương

Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại tốt, không nói ngọng

Kỹ năng lắng nghe, xử lý tình huống tốt

Thái độ làm việc tích cực, có tinh thần trách nhiệm, chủ động và nhiệt tình trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Aroki Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + Thưởng KPI + % Hoa hồng, từ 8-25 triệu

BHXH – BHYT - BHTN theo luật lao động.

Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng năm

Chương trình du lịch và các hoạt động hàng năm.

Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và các khóa học bên ngoài phục vụ yêu cầu công việc.

Các chính sách khác theo quy định của công ty.

Làm việc với đội ngũ cộng sự nhiệt tình, môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Aroki

