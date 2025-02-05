Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH BẮC MIỀN TRUNG CÔNG TY TNHH PMC BẢO HIỂM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 139 Phạm Đình Toái - Hà Huy Tập - Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng từ tập khách hàng có sẵn theo kịch bản có sẵn

Tái tục hợp đồng bảo hiểm bắt buộc cho khách hàng có oto đến hạn

Hỗ trợ bồi thường định giá tài sản

Chăm sóc sau bán hàng

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ hỗ trợ đào tạo.

Đam mê kinh doanh, bán hàng, sale

Có kinh nghiệm kinh doanh là lợi thế

Nói giọng phổ thông- Ưu tiên nói được giọng Bắc

Tuổi từ 18-40 tuổi

Tại CHI NHÁNH BẮC MIỀN TRUNG CÔNG TY TNHH PMC BẢO HIỂM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 triệu - 15 triệu ( Lương cứng + KPis + thưởng)

Thưởng nóng lên tới 1.5 triệu đồng

Hoa hồng 5-15% doanh thu

Được đào tạo chuyên nghiệp theo lộ trình

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị máy tính- tai nghe- điện thoại

Được đóng bảo hiểm sau thử việc theo quy định nhà nước

Tham gia nhiều chương trình thúc đẩy bán của công ty

Tham gia các sự kiện lễ tết và teambuilding cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH BẮC MIỀN TRUNG CÔNG TY TNHH PMC BẢO HIỂM

