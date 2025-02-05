Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH BẮC MIỀN TRUNG CÔNG TY TNHH PMC BẢO HIỂM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CHI NHÁNH BẮC MIỀN TRUNG CÔNG TY TNHH PMC BẢO HIỂM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: 139 Phạm Đình Toái
- Hà Huy Tập
- Vinh, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Chăm sóc khách hàng từ tập khách hàng có sẵn theo kịch bản có sẵn
Tái tục hợp đồng bảo hiểm bắt buộc cho khách hàng có oto đến hạn
Hỗ trợ bồi thường định giá tài sản
Chăm sóc sau bán hàng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ hỗ trợ đào tạo.
Tại CHI NHÁNH BẮC MIỀN TRUNG CÔNG TY TNHH PMC BẢO HIỂM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8 triệu - 15 triệu ( Lương cứng + KPis + thưởng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH BẮC MIỀN TRUNG CÔNG TY TNHH PMC BẢO HIỂM
