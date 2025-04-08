Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Tổng Hợp Hà An làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Phòng khám Đa khoa Tân Thanh Nam Đàn, Nam Đàn, Huyện Nam Đàn

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng.

Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Ghi nhận thông tin phản hồi của khách hàng và báo cáo cho cấp trên.

Đóng góp ý tưởng để cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có giọng nói dễ nghe, rõ ràng, giao tiếp tốt.

Khả năng lắng nghe và thấu hiểu khách hàng.

Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty CP Tổng Hợp Hà An Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận, phù hợp với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tổng Hợp Hà An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.